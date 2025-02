Serie A, nona giornata - Designazioni arbitrali: Banti per Napoli - Inter

Tutto pronto per l'inizio della nona giornata del campionato di Serie A. Ultima tappa prima di passare alle questioni di campo, come al solito, riguarda le designazioni arbitrali per il weekend. C'era molta attesa attorno al direttore di gara di Napoli - Inter, partita che vedrà opposte le prime due squadre della classe: sarà Banti di Livorno il fischietto del San Paolo, coadiuvato al VAR da Rocchi. Inoltre, ad Abisso è stato affidato il delicatissimo derby scaligero di Verona, mentre toccherà a Doveri la sfida tra Udinese e Juventus.

Questo l'elenco completo:

ATALANTA – BOLOGNA

MARESCA

SCHENONE – GALETTO

IV: MARINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: PRETI

BENEVENTO - FIORENTINA

GAVILLUCCI

ALASSIO – ZAPPATORE

IV: DI PAOLO

VAR: MARIANI

AVAR: CARBONE

CHIEVO – H. VERONA h.12.30

ABISSO

LONGO – VIVENZI

IV: ROS

VAR: ORSATO

AVAR: PAGANESSI

LAZIO – CAGLIARI h.20.45

PAIRETTO

MONDIN – DE MEO

IV: GIUA

VAR: PASQUA

AVAR: BALICE

MILAN – GENOA

GIACOMELLI

POSADO – DI VUOLO

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DOBOSZ

NAPOLI – INTER Sabato 21/10 h.20.45

BANTI

MELI – MANGANELLI

IV: IRRATI

VAR: ROCCHI

AVAR: PINZANI

SAMPDORIA – CROTONE Sabato 21/10 h.18.00

CALVARESE

BINDONI – PRENNA

IV: FOURNEAU

VAR: MANGANIELLO

AVAR: BARONI

SPAL – SASSUOLO

FABBRI

CRISPO – DI IORIO

IV: PICCININI

VAR: VALERI

AVAR: MINELLI

TORINO – ROMA

DAMATO

TEGONI – VALERIANI

IV: GHERSINI

VAR: GUIDA

AVAR: RAPUANO

UDINESE – JUVENTUS h.18.00

DOVERI

COSTANZO – PERETTI

IV: MARTINELLI

VAR: MASSA

AVAR: SACCHI