Zaccheroni è il nuovo CT degli Emirati Arabi Uniti

Nuova avventura in panchina, per Alberto Zaccheroni, da poche ore nuovo tecnico degli Emirati Arabi Uniti. Ad ufficializzare la riuscita della trattativa, proprio la federcalcio di Abu Dhabi, che ha salutato l'esperto allenatore con una foto sui propri profili social. Mancato l'approdo ai Mondiali di Russia 2018, in un girone che ha visto piazzarsi meglio Australia, Giappone ed Arabia Saudita, l'ambiziosa nazionale degli Emirati vorrà sicuramente ben figurare nella Coppa d'Asia 2019, la cui qualificazione sarà di sicuro l'obiettivo minimo dell'ex tecnico di Milan, Inter e Juventus.

In seguito, Zaccheroni dovrà alzare l'asticella delle proprie performances, puntando decisamente ai Mondiali in Qatar del 2022. Già esperto del calcio asiatico, Zac ha vinto nel 2011 la Coppa d'Asia con il Giappone, il tecnico classe '53 porterà esperienza ed offensività tattica, in memoria di quel 3-4-3 che, nel 1998-99, gli permise di vincere lo scudetto con il Milan. Certo, difficilmente in Asia avranno giocatori tatticamente già evoluti, ma il carisma e l'abilità di Zac porteranno sicuramente beneficio alla Nazionale degli Emiri, che potranno così beneficiare dell'ennesimo eccellente esempio della bontà della scuola italiana.