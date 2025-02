Serie A - Romulo regala la prima gioia al Verona: battuto 1-0 il Benevento

Nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A il Verona batte il Benevento e conquista cosi la prima vittoria stagione del suo campionato. Decide la rete di Romulo ad un quarto d'ora dalla fine in un match poco bello,giocato in dieci dai campani a causa dell'espulsione diretta rimediata da Antei al 37' del primo tempo. Con questa vittoria la squadra di Pecchia sale a quota sei in classifica mentre il Benevento resta all'ultimo posto con zero punti dopo otto giornate di campionato.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Verona col tridente d'attacco composto da Cerci, Pazzini e Valoti. Modulo speculare con il trio offensivo formato da Lombardi, Iemmello e Parigini.

E' il Verona che fa la partita ma il primo squillo del match è di marca Benevento, con una bella ripartenza che porta al tiro Iemmello ma il suo diagonale mancino termina tra le braccia di Nicolas. Al 10' risponde il Verona con Cerci, che si accentra e calcia col mancino, palla alta di poco. I ritmi sono bassi con le due squadre che si annullano a metà campo e di occasioni nemmeno l'ombra fino al 32' quando Cerci che, su cross dalla sinistra, gira di prima. Il pallone termina sui piedi di Valoti che da due passi calcia fuori.

Al 37' svolta del match con Antei, stende Valoti sulla fascia. L'arbitro non ha dubbi e lo espelle. Sugli sviluppi del calcio piazzato Verona ad un passo dal vantaggio con Pazzini che gira col piatto ma la sfera si stampa sulla traversa. Poco dopo Verona ancora ad un passo dal gol con Cerci che, dalla destra, mette in mezzo per Valoti che stoppa e calcia da pochi metri ma Brignoli respinge col corpo. La prima frazione si chiude senza reti e con poche emozioni.

Nell'intervallo Baroni ridisegna la sua squadra inserendo Gyamfi per Parigini. In avvio di ripresa subito occasione per il Verona con Fares che crossa in mezzo, il suo diventa un tiro che Brignoli smanaccia. Pecchia inserisce Kean e al 55' il giovane scuola Juve va vicino al gol con Bessa che trova lo in area ma i suo mancino trova la risposta di Brignoli che si oppone con il corpo. Il Verona, in superiorità numerica, fa la partita a caccia del varco giusto ma il Benevento resta compatto nella propria metà campo e riparte quando può. Al 69' Verona pericoloso con Romulo che, dopo una serie di rimpalli favorevoli, calcia da ottima posizione ma Brignoli vola e mette in angolo.

Al 74', però, il Verona abbatte il muro del Benevento: Verde galoppa sulla sinistra e mette al centro per Romulo che col piatto destro in corsa batte Brignoli, 1-0. Baroni si gioca la carta Ciciretti e al 79' il Benevento va ad un passo dal gol con Iemmello che, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, si ritrova davanti a Nicolas ma calcia a lato di nulla. Nel finale il Benevento ci prova con la forza della disperazione ma il Verona non rischia nulla e porta a casa la prima vittoria della stagione. Termina 1-0 al Bentegodi.