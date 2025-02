Campionato Primavera 2017/18: Fiorentina ed Atalanta vincono e vanno in testa

La quinta giornata del Campionato Primavera ci ha regalato due nuove capoliste, ovvero Fiorentina ed Atalanta. I viola hanno superato tra le mura amiche la Roma, che proprio nel turno precedente aveva conquistato la vetta della classifica, mentre l'Atalanta è riuscita a superare negli ultimi minuti di gioco l'Hellas Verona. Sugli altri campi c'è da registrare il ritorno alla vittoria dell'Inter, che ha espugnato il "Mugnaini" di Bogliasco con il risultato di 2-0. Anche l'altra milanese non è stata da meno, infatti il Milan ha conseguito il terzo successo di fila contro il Genoa. Chi invece continua a stentare è la Juventus, che deve rimandare nuovamente l'appuntamento con la vittoria a causa della sconfitta nel derby con il Torino (0-2). Peggio dei bianconeri fa il Napoli, che perde 5-0 a Formello contro la Lazio, un risultato che porta la società partenopea a prendere la decisione di sollevare dall'incarico l'allenatore Saurini. Chi invece rimane saldo sulla sua panchina è Troise, dato che il suo Bologna supera il Chievo con un perentorio 5-1. Stesso discorso per Tufano, visto che il Sassuolo ha superato tra le mura amiche l'Udinese con il risultato di 3-1.

La squadra neroverde è stata brava ad indirizzare la partita a proprio favore dopo soli 23 minuti, grazie a Kolaj. Nel secondo tempo l'Udinese abbozza una reazione, ma al 58' il Sassuolo raddoppia con Rizzi, abile a rifinire in rete una punizione di Ahmetaj. A questo punto i ritmi della sfida si abbassano e di ciò ne approfitta l'Udinese che accorcia le distanze con Caiazza, ma il gol del giocatore friuliano viene reso vano dalla rete del 3-1 realizzata da Rizzi, tempestivo nel finalizzare col destro l'ottimo cross di Piscicelli. Più emozioni e meno equilibrio invece a Bologna, con i felsinei che s'impongono con il risultato di 5-1: apre la marcature al 26' Pattarello, che servito da Ghini, supera Pavoni con il sinistro; quattro minuti dopo raddoppia Falletti con una magistrale punizione, ma non è finita qui perchè prima dell'intervallo Okwonkwo, lanciato da Busi, si presenta tutto solo davanti a Pavoni, che non può nulla sulla conclusione di destro scoccata dal centravanti nigeriano; lo stesso giocatore africano si ripete ad inizio secondo tempo, finalizzando al meglio l'assist di Kingsley, a sua volta ottimamente servito da Pattarello; a questo punto i padroni di casa si rilassano e prestano il fianco alle iniziative dei clivensi, che al 60' accorciano le distanze con Bertagnoli, il quale si conquista (fallo di Frabotta) e realizza un calcio di rigore; nel finale il Bologna completa il tabellino con Cozzari, abile a segnare di testa sulla punizione messa dentro da Frabotta.

Risalendo la classifica non si può non parlare di una delle due capoliste, la Fiorentina, che nell'anticipo di giornata ha superato di misura la Roma. La partita è stata decisa da un gol di Maganjic, bravo nel superare Greco con un preciso diagonale dal limite. I giallorossi tentano la reazione, ma la squadra di casa tiene bene difendendo il risultato fino alla fine. Tre punti importantissimi che permettono alla formazione di Bigica di issarsi in vetta alla classifica, insieme all'Atalanta, vittoriosa per 3-2 sull'Hellas Verona. Gli scaligeri passano in vantaggio dopo 25 minuti con Stefanec, il quale supera Carnesecchi con un tiro potente e preciso dai 20 metri, ma 120 secondi dopo Barrow firma il pareggio risolvendo una mischia nell'area avversaria. Lo stesso centravanti gambiano si ripete al 70' incornando alla perfezione il cross da calcio d'angolo di Bolis. A questo punto la partita sembra nelle mani degli orobici, che però si fanno raggiungere sul pari al 78' da Tupta, il quale finalizza l'ottimo assist di Danzi. Nel finale le due squadre provano il tutto per tutto per portarsi a casa i tre punti ed a riuscire nell'intento è l'Atalanta che all'87' firma il gol del 3-2 con il neoentrato Peli, il quale approfitta di uno svarione difensivo avversario ed una volta giunto davanti a Borghetto lo supera con un destro preciso.

Da Verona passiamo a Genova, dove l'Inter supera la Samp con il risultato di 2-0: al 24' Lombardoni porta in vantaggio i nerazzurri con un perfetto stacco di testa sul corner battuto da Gnoukouri, poi tre minuti dopo Mutton raddoppia risolvendo una mischia in area blucerchiata. Una vittoria fondamentale dopo la sconfitta maturata nello scorso turno contro l'Atalanta. Altrettanto importante è il successo conseguito dal Milan contro il Genoa: al 14' il solito Dias porta in vantaggio i rossoneri, che vengono raggiunti sul pari 180 secondi dopo da Salcedo, abile a capitalizzare il preciso cross dalla destra di Zanimacchia; la sfida prosegue sui binari dell'equilibrio, che viene rotto poco prima dall'intervallo da Forte, il quale rifinisce in rete una conclusione di Sinani (imbeccato da Dias) deviata dalla difesa avversaria; nel secondo tempo il Genoa prova a ripareggiarla, ma il Milan stavolta tiene conservando il vantaggio fino alla fine. Per i rossoneri si tratta del terzo successivo consecutivo, dopo le due sconfitte maturate nelle prime due giornate.

Dalle note positive a quelle dolenti, ovvero Juventus e Napoli, rispettivamente battute da Torino e Lazio. Partiamo dai bianconeri superati nel derby dai granata: gli uomini di Coppitelli si aggiudicano il successo grazie alle reti di De Angelis, abile a superare Loria con un preciso rasoterra dal limite, e Butic, bravo nel farsi trovar pronto sull'ottimo assist di Millico. Due reti che certificano le difficoltà che sta incontrando la squadra bianconera nel mettere a posto la fase difensiva, che in questa sfida è stata anche penalizzata dall'inferiorità numerica, dovuta all'espulsione di Kameraj al 52'.

L'occasione del riscatto si presenterà Mercoledì in Uefa Youth League contro lo Sporting. Esattamente come il Napoli che contro il Manchester City dovrà far dimenticare ai suoi tifosi il 5-0 subito dalla Lazio. I capitolini sbloccano il match già dopo 12 minuti con Sarac, che col sinistro supera Schaeper su ottimo cross di Bari. Lo stesso giocatore serbo si ripete al quarto d'ora conquistandosi (fallo di Esposito) e realizzando un calcio di rigore. Alla mezz'ora i biancocelesti fanno tris con Bari, il quale finalizza al meglio un ottimo assist di Javorcic. Non è finita qui perchè al 36' arriva il 4-0 con Baxevanos, abile a segnare di testa sul cross di Miceli dalla sinistra.

Prima dell'intervallo Javorcic rimpingua ulteriormente il bottino con un perfetto colpo di testa su cross di Petro. Nel secondo tempo il Napoli peggiora ancora di più la propria situazione con Basit, che si rende autore di un fallo, sanzionato dall'arbitro con il rosso diretto. Una sconfitta pesante, che certifica lo stato di confusione che vige all'interno dello spogliatoio azzurro, ed è per questo che la società ha deciso di sollevare dall'incarico mister Saurini. Una scelta tesa a dare la scossa a tutta la squadra, che dovrà riscattarsi in campionato fin dalla prossima giornata, che la vedrà ospitare in una sorta di scontro diretto per la salvezza, la Juventus. Non c'è solo questa partita tra quelle imperdibili del prossimo weekend, infatti il programma ci propone anche il derby tra Chievo ed Hellas Verona, la sfida tra Atalanta e Milan e lo scontro al vertice tra Inter e Fiorentina.

RISULTATI:

Fiorentina - Roma 1-0

24' Maganjic

Sampdoria - Inter 0-2

24' Lombardoni 27' Mutton

Juventus - Torino 0-2

68' De Angelis 73' Butic

Bologna - Chievo 5-1

26' Pattarello (B) 30' Falletti (B) 42' Okwonkwo (B) 47' Okwonkwo (B) 60' Bertagnoli [r.] (C) 80' Cozzari (B)

Lazio - Napoli 5-0

12' Sarac 15' Sarac [r.] 30' Bari 36' Baxevanos 43' Javorcic

Milan - Genoa 2-1

14' Dias (M) 17' Salcedo (G) 39' Forte (M)

Sassuolo - Udinese 3-1

23' Kolaj (S) 58' Rizzi (S) 84' Caiazza (U) 86' Rizzi (S)

Hellas Verona - Atalanta 2-3

25' Stefanec (HV) 27' Barrow (A) 70' Barrow (A) 78' Tupta (HV) 87' Peli (A)

CLASSIFICA

Fiorentina 12 Atalanta 12 Sassuolo 10 Inter 10 Roma 10 Hellas Verona 9 Milan 9 Chievo 8 Genoa 7 Torino 6 Udinese 5 Lazio 4 Bologna 4 Juventus 3 Napoli 3 Sampdoria 1

PROSSIMO TURNO (21/10/17):

Atalanta - Milan

Chievo - Hellas Verona

Lazio - Bologna

Napoli - Juventus

Torino - Roma

Udinese - Genoa

Sampdoria - Sassuolo

Inter - Fiorentina

PRIMAVERA 2 GIR. A

La giornata è stata aperta dalla sfida tra Carpi ed Empoli, terminata 1-1: i carpigiani si sono portati in vantaggio al 22' con Toure, salvo farsi recuperare a tre minuti dal 90' da Scapin. Sempre allo scadere la Cremonese ha ribaltato l'iniziale vantaggio del Cesena vincendo per 2-1: gli emiliani poco dopo la mezz'ora hanno firmato l'1-0 con Carnicelli, ma nel secondo tempo i grigiorossi hanno reagito firmando prima il pareggio con Ghidoni e realizzando poi il gol della vittoria con Vitali su calcio di rigore. L'attesa di questo turno era però per il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara, con i padroni di casa usciti vittoriosi con il risultato di 2-1: la partita si è decisa nel secondo tempo, con i bianconeri che si sono portati in vantaggio al 52' con Pagliaro, ma un quarto d'ora dopo Bellich ha firmato la parità, dissolta all'84' da De Mitri, il quale ha realizzato il gol che è valso tre punti. A Ferrara la Spal ha superato con relativa facilità lo Spezia con il risultato di 2-1: gli spallini hanno prima sbloccato l'incontro al 50' con il calcio di rigore realizzato da Ubaldi, e successivamente hanno raddoppiato con Spaltro; nel finale lo Spezia ha provato a rientrare in partita con la rete siglata da Lepri, ma la Spal è riuscita a difendere il vantaggio fino alla fine. Infine il turno si è chiuso con la sorpresa di giornata firmata dal Cittadella, che ha espugnato il campo della Virtus Entella con il risultato di 2-1: i veneti si sono portati in vantaggio dopo 6 minuti con Pizzinato, ma i padroni di casa hanno subito reagito raggiungendo il pareggio al 18' con Petrovic su calcio di rigore; la partita sembra destinata a finire in parità, ma al 79' ancora Pizzinato ha siglato il gol che è valso i tre punti alla formazione veneta.

RISULTATI:

Carpi - Empoli 1-1

22' Toure (C) 87' Scapin (E)

Cremonese - Cesena 2-1

34' Carnicelli (Ce) 51' Ghidoni (Cr) 90' Vitali [r.] (Cr)

Pro Vercelli - Novara 2-1

52' Pagliaro (PV) 68' Bellich (N) 84' De Mitri (PV)

Spal - Spezia 2-1

50' Ubaldi [r.] (Spal) 64' Spaltro (Spal) 71' Lepri (Spezia)

Venezia - Parma 0-0

Virtus Entella - Cittadella 1-2

6' Pizzinato (C) 18' Petrovic [r.] (VE) 79' Pizzinato (C)

CLASSIFICA

Cittadella 12 Pro Vercelli 10 Spal 10 Cremonese 9 Venezia 7 Novara 6 Cesena 6 Spezia 6 Parma 5 Virtus Entella 4 Brescia 4 Empoli 4 Carpi 2

PROSSIMO TURNO (21/10/17):

Cesena - Spal

Cittadella - Pro Vercelli

Empoli - Brescia

Novara - Virtus Entella

Parma - Cremonese

Spezia - Carpi

PRIMAVERA 2 GIR. B

L'attesa di giornata era tutta per il derby campano, terminato con la vittoria in trasferta della Salernitana sull'Avellino: gli irpini passano in vantaggio ad inizio secondo tempo con Sollazzo, ma vengono immediatamente rimontati dai granata che ribaltano il risultato con la doppietta messa a segno da Felicetti; non è finita qui perchè all'85' Mentana firma la parità, ma un minuto dopo Iurato sigla il gol del definitivo 3-2. Il turno è stato però condito anche dalle vittorie di Frosinone e Bari su Palermo e Perugia. I ciociari si sono aggiudicati la vittoria grazie alla doppietta di Simonelli, mentre i pugliesi hanno avuto vita più difficile contro gli umbri: al 7' Maffei porta in vantaggio il Bari, che raddoppia a metà della ripresa con Vaccaro; al 70' Martinho chiude la contesa, rendendo vana la rete nel finale di Patrignani. Il Cagliari compie il suo dovere contro il Crotone vincendo per 2-1: al 71' Mastromarino porta in vantaggio i sardi, che raddoppiano dieci minuti dopo con Fini; nel finale Marcantoni prova a riaprire i giochi, ma quando è ormai troppo tardi. Colpaccio esterno della Ternana a Benevento: al 7' le fere sono già in vantaggio grazie all'autorete di Sparandeo, ma i sanniti reagiscono firmando il pareggio tre minuti dopo con Brignola; gli umbri non ci stanno e nel secondo tempo si portano a casa la vittoria grazie ai gol di Buono e Mennini. Infine il Foggia, con una doppietta di Antonelli, supera il Pescara per 2-0.

RISULTATI:

Cagliari - Crotone 2-1

71' Mastromarino (Ca) 82' Fini (Ca) 92' Marcantoni (Cr)

Benevento - Ternana 1-3

7' Sparandeo [aut.] 10' Brignola (B) 62' Buono (T) 83' Mennini (T)

Foggia - Pescara 2-0

20' Antonelli 78' Antonelli

Frosinone - Palermo 2-0

14' Simonelli 75' Simonelli

Perugia - Bari 1-3

7' Maffei (B) 66' Vaccaro (B) 70' Martinho (B) 90' Patrignani (P)

Avellino - Salernitana 2-3

56' Sollazzo (A) 67' Felicetti (S) 76' Felicetti (S) 85' Mentana (A) 86' Iurato (S)

CLASSIFICA

Cagliari 9 Foggia 9 Bari 9 Perugia 9 Frosinone 8 Palermo 7 Pescara 6 Ternana 6 Salernitana 6 Crotone 5 Benevento 5 Ascoli 4 Avellino 0

PROSSIMO TURNO (21/10/17):

Bari - Avellino

Crotone - Ascoli

Palermo - Perugia

Pescara - Frosinone

Salernitana - Cagliari

Ternana - Foggia