Milan, Andrè Silva è carico: "Derby? Lo vinciamo noi"

Manca un giorno all'atteso derby tra Inter e Milan: Andrè Silva ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Sky Sport.

Con l’infortunio di Nikola Kalinic, André Silva giocherà titolare nel derby di domani sera: "Pronostico? Due a zero per noi. Ho avuto subito la sensazione che fosse una partita speciale per tutta Milano perché è molto sentita. Loro per ora hanno fatto meglio di noi ma speriamo di riuscire a batterli per regalare una gioia a tutti i milanisti. Noi certamente scenderemo in campo per dare il massimo e vincere".

L'attaccante è in gran forma dopo il gol con la nazionale portoghese ed ha raccontato le sue ambizioni: "Sogno di giocare titolare e di tenermi quella maglia. Voglio giocare, voglio segnare, voglio aiutare la squadra e raggiungere i nostri obiettivi. Spero che i miei gol aiutino la squadra a vincere".

Vincenzo Montella lo ha invitato a "inzaghizzarsi: "Sono d'accordo con tutte le critiche che mi vengono fatte, soprattutto quando si tratta di critiche costruttive. Mi aiutano per dare il massimo e per migliorare. Le accetto e voglio dimostrare a Montella che posso diventare come dice lui. Se adesso dice che non sono ancora come Inzaghi, spero che alla fine possa dire che mi sono "inzaghizzato". Lui è un grande allenatore, già lo conoscevo e sapevo cosa aveva fatto da giocatore e per questo può insegnarmi tanto e sono tutti dei buoni motivi per fare bene con lui".