Semplici punta al Bologna: "Voglio un Spal positiva, cercheremo di ripagare i tifosi"

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, non ci sta a fare la parte dell'agnello, confermando in conferenza stampa la voglia di conquistare al più presto punti validi per la salvezza: "Non ho visto un clima diverso nello spogliatoio - esordisce parlando del momento dei suoi - anche se sappiamo che è una partita importante per il semplice fatto che in serie A lo sono tutte, a prescindere dall’avversario. Sappiamo anche che i tifosi ci tengono in maniera particolare e faremo in modo di ripagarli, esprimendo le nostre potenzialità".

"Al netto di qualche problema a livello di acciacchi - continua - ci siamo preparati bene. Qualche giocatore non è al meglio, ma gli undici che andranno in campo si faranno valere. Grassi non ci sarà, out anche Floccari. Gli altri li considero recuperati, anche chi si è allenato poco. Felipe ora sta bene, ha recuperato ed è già al terzo d’allenamento. Oikonomou ha fatto una sola settimana d’allenamento, ma spero possa dare una mano. Anche Borriello si è allenato poco in questi ultimi dieci giorni, ma il suo non è un problema grave e sarà a disposizione. Ma non so se partirà dall’inizio".

Importanti, poi, le parole sui prossimi avversari del Bologna: "Il Bologna ha un organico esperto, già amalgamato e con un allenatore che è lì da diverso tempo. La classifica dice che il Bologna finora ha fatto un percorso positivo, con vittorie importanti. Per cui è chiaro che siamo noi quelli che hanno di più da perdere da questa partita. Spero sia una partita bella, intensa, sentita. Voglio che la SPAL porti via un risultato positivo e sono convinto che questo arriverà se faremo una prestazione convincente".