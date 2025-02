Serie B: Palermo e Frosinone s'annullano, beffa Bari. Crollano Spezia e Parma

Grandissima chance per l'Empoli. I toscani, in caso di successo contro l'Entella, potrebbe infatti allungare in classifica, approfittando dei mezzi passi falsi delle altre big, su tutte la debacle del Perugia contro il Foggia. Tra le altre, terzo pareggio consecutivo per il Palermo, che a Frosinone non va oltre uno scialbo 0-0, in una gara intensa e muscolare, molto equilibrata. Ben sei goal, invece, nel match tra Ascoli e Venezia, novanta minuti in cui si è confermato l'ottimo lavoro di Inzaghi: avanti grazie a Zigoni, i lagunari si fanno rimontare da Carpani e Favilli, riuscendo però a pareggiare con una rete di Marsuri. Nella parte finale di seconda frazione, a Favilli risponde con decisione Gejio, che fissa la sfida sul 3-3. Successo importante anche per il Carpi, che batte il Cesena trascinato da uno Jelenic in stato di grazia. Per i bianconeri, inutile il 2-1 concretizzatosi grazie all'autogoal di Brosco.

Praticamente ai limiti del reale, poi, il successo esterno della Cremonese in casa del Cittadella, colpevolmente sconfitto nonostante la doppia inferiorità numerica dei ragazzi di Attilio Tesser. Avanti grazie a Claiton, gli ospiti reggono e sanno soffrire, non scomponendosi nemmeno dopo l'1-1 di Arrighini e conquistando miracolosamente i tre punti di contropiede, con Cavion al novantaseiesimo. Meno cimici del solito, ma comunque vincenti, i pescaresi di Zeman, che in casa di un Parma mai facile da affrontare conquistano la vittoria grazie a Brugman, che all'ottantacinquesimo sotterra le speranze dei ducali. Inizia nel peggiore dei modi, inoltre, l'avventura di Marino al Brescia, con le rondinelle sconfitte dalla marcature vincente di Di Mariano.

Emozioni a non finire, al contrario, nella sfida tra Pro Vercelli e Bari: sotto a causa di una rete di Castiglia alla mezz'ora di gioco, i baresi riescono a raddrizzare la sfida con la punta di diamante Galano, davvero imprescindibile per lo scacchiere tattico di Fabio Grosso. Sempre nella ripresa, un gioiello di Galano spinge i baresi in vetta alla classifica, ributtati in basso da Morra al minuto numero novantaquattro. Il Bari, comunque, c'è. In assoluto la sfida più bella di giornata, infine, Ternana-Spezia, conclusa con l'incredibile risultato di 4-2: doppiamente sotto a causa delle mercature vincenti di Marilungo e Granoche, gli umbri si riassestano con Albadoro, trovando il meritato 2-2 grazie a Tremolada. Nella ripresa, i rossoverdi dilagano, guidati da Angiulli e Montalto. Quante emozioni!

DI SEGUITO I PARZIALI DI GIORNATA:

14.10. 15:00 Finale Ascoli 3 - 3 Venezia

14.10. 15:00 Finale Brescia 0 - 1 Novara

14.10. 15:00 Finale Carpi 2 - 1 Cesena

14.10. 15:00 Finale Cittadella 1 - 2 Cremonese

14.10. 15:00 Finale Frosinone 0 - 0 Palermo

14.10. 15:00 Finale Parma 0 - 1 Pescara

14.10. 15:00 Finale Pro Vercelli 2 - 2 Bari

14.10. 15:00 Finale Ternana 4 - 2 Spezia