Milan, Kalinic rischia di saltare anche l'Europa League?

Dopo la pausa per le Nazionali, il campionato ritorna ed il Milan è atteso da un'importante sfida, ovvero il derby contro l'Inter. Una partita da non sbagliare per la compagine rossonera: difatti la squadra di Montella viene da due sconfitte consecutive, rispettivamente Sampdoria e Roma, e un ulteriore stop potrebbe compromettere il quarto posto, visto che le dirette concorrenti alla prossima Champions League, nerazzurri in primis, sono già distanti.

Contro i cugini, Montella dovrà fare a meno di Nikola Kalinic alle prese con la lesione all’adduttore rimediata contro i capitolini: secondo i colleghi di Sky Sport neanche oggi pomeriggio il croato si è allenato con il resto della squadra e, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà disponibile per il derby. Ma le sue condizioni fanno preoccupare l'ambiente rossonero: Kalinic, così facendo, rischia di dover saltare anche la sfida di Europa League contro l’AEK Atene, in programma giovedì, a causa dei suoi problemi fisici.

Domenica Vincenzo Montella affiderà le chiavi dell’attacco milanista ad Andrè Silva, supportato da Suso e Bonaventura. Con Patrick Cutrone arma da sfruttare a partita in corso. Il portoghese è tornato dagli impegni con la sua Nazionale con altri due gol segnati ed ora cerca il suo primo gol in Serie A, e quale migliore occasione se non il derby contro l'Inter? I tifosi se lo augurano e sperano di tornare finalmente a gioire in casa dell’Inter dopo sette anni.