Fiorentina: Pioli valuta Eysseric contro l'Udinese, Benassi in panchina?

Per Cyril Thereau sarà una partita diversa dalle altre, Fiorentina-Udinese, un match importante per tutte e due le squadre e che si prevede comunque equilibrato ed incerto. Affermatosi come uno degli attaccanti più duttili proprio in bianconero, Thereau cercherà di trascinare i suoi verso un'importante vittoria, confermando ancora una volta la lungimiranza della società viola ad acquistarlo, "costringendo" Stefano Pioli a mutare il suo progetto tattico iniziale per inserire perfettamente il francese negli undici titolari.

Secondo le ultime news provenienti da Firenze, l'ex tecnico potrebbe cambiare qualcosina, pur non discostandosi dall'ormai consueto 4-2-3-1, modulo che ad oggi assicura maggiori garanzie alla società toscana. Davanti al confermatissimo Marco Sportiello, la retroguardia a quattro potrebbe registrare qualche cambio soprattutto sull'out destro, dove Gaspar potrebbe cedere il posto a Laurini. In difesa, rischia Pezzella causa rientro dalla Nazionale, con Hugo pronto a dire la sua. Nessun problema, invece, per Astori e Biraghi.

Alzando l'asticella della disposizione tattica, Pioli non dovrebbe rinunciare a Jordan Veretout e Milan Badelj, così come partirà sicuramente dal primo minuto il Cholito Simeone. Sulla trequarti, invece, potrebbe esserci una sorpresa: al fianco di Chiesa e Thereau, infatti, potrebbe giocare Eysseric, pronto a dire la sua anche in Serie A. Date le non perfette prestazioni di Benassi e l'infortunio di Gil Dias, il calciatore ex Nizza ha tutto dalla sua parte per fare bene, esordendo magari al meglio proprio contro l'Udinese.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA:

Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Eysseric, Thereau, Chiesa; Simeone.