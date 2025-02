Milan, le ultime da Milanello: Kalinic non si è allenato, Andrè Silva possibile titolare contro l'Inter?

In casa Milan si sta preparando la sfida contro l'Inter in programma domenica sera: una partita molto importante per i rossoneri, utile per cancellare le due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Roma. La squadra di Spalletti arriva alla stracittadina avanti di 7 punti (19 contro 12 ndr). Ecco perchè il Milan deve puntare ai tre punti se non vuole vedere allontanarsi, forse in maniera inesorabile, la zona Champions League.

Vincenzo Montella, nel corso delle ultime sedute, ha sperimentato il 3-4-2-1 con Suso e Bonaventura alle spalle di un'unica punta. A giocarsi il posto ci sono Nikola Kalinic ed André Silva: il croato è alle prese con un problema all'adduttore, il quale gli ha fatto saltare i due impegni con la nazionale e, fanno sapere i colleghi di Sky Sport, questo pomeriggio non si è allenato con il resto della rosa. Ecco perchè salgono le quotazioni del portoghese che, rispetto al compagno di reparto, sta vivendo un ottimo momento di forma. Il tecnico campano sceglierà soltanto sabato o addirittura domenica chi schierare come punta. Occhio anche a Cutrone: il giovane italiano è una formidabile macchina da gol, come l'ex Porto.

Andiamo a leggere il report ufficiale dell'allenamento odierno del Milan.

IL REPORT

Notizie confortanti sulle condizioni fisiche di Musacchio erano già arrivate dopo la ripresa e le parole del Dottor Mazzoni. E mercoledì ci sono state delle conferme, con il difensore argentino che si è allenato in gruppo sia alla mattina che al pomeriggio. Mister Montella può sorridere, perché nella stessa giornata ha ritrovato gran parte dei nazionali.

Nell'unica doppia sessione della settimana a Milanello, a partire dalle 11.00 i rossoneri hanno effettuato un riscaldamento tecnico con passaggi e poi esercitazioni tattiche. Ecco, invece, il programma delle 16.00: riscaldamento, fase atletica con corsa ed esercizi per gli arti inferiori, possesso palla su campo ridotto e tattica. Capitolo singoli: Bonucci, Donnarumma e Calhanoglu hanno lavorato in mattinata e poi avuto un pomeriggio di riposo; mentre André Silva, Rodriguez, Cutrone, Locatelli e Calabria hanno svolto un lavoro defaticante.

[fonte:acmilan.com]