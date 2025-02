Milan, allenamento mattutino: Bonaventura in gruppo

Anche in questo sabato il Milan, in versione ridotta, si è allenato in quel di Milanello. Difatti sono ben 14 i rossoneri assenti in questi giorni visto che sono impegnati con le rispettive nazionali.

Prosegue il lavoro di recupero di Nikola Kalinic: la punta croata, ferma per un problema all'adduttore, sta recuperando in vista del derby di domenica prossima. Ancora out Musacchio, invece Bonaventura si è regolamente allenato. Ma andiamo a leggere il report ufficiale pubblicato sul sito del Milan.

Squadra in campo al Centro Sportivo di Milanello per l'unica seduta in programma per la mattinata di sabato.

Dopo il doppio allenamento di venerdì infatti, i rossoneri sono tornati al lavoro intorno alle ore 11 sul campo ribassato. Prima parte dedicata al riscaldamento, poi il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tecniche seguite da un possesso palla a campo ridotto. La sessione è terminata con una partitella, sempre a campo ridotto. Da segnalare che Bonaventura ha svolto tutto l'allenamento in gruppo.