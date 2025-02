Milan - I vari nazionali in giro per il mondo

A Milanello, Montella sta lavorando con la rosa ridotta vista la pausa per le Nazionali. Sono tanti i giocatori rossoneri, ben 14, in giro per il mondo per gli impegni legati alla qualificazione ai prossimi mondiali in Russia. Andiamo a scoprire quali sono i milanisti!

Leonardo Bonucci

Anche con la Nazionale, il capitano rossonero non ha entusiasmato. Lento e a tratti impreciso, ieri Ventura lo ha bacchettato un paio di volte. Neppure il ritorno nel tepore della BBC (Bonucci, Barzagli e Chiellini ndr) lo ha riportato in quota.

Gigio Donnarumma

Gigio Donnarumma è partito dalla panchina contro la Macedonia, medesima sorte anche lunedì contro l'Albania.

Ricardo Rodríguez

Secondo alcuni giornalisti svizzeri, Ricardo Rodríguez non giocherà questa sera contro l’Ungheria: una scelta, quella del ct Petkovic, presa per preservare il terzino sinistro del Milan in vista della partita di martedì con il Portogallo, molto probabilmente decisiva per il primo posto nel Gruppo B.

Kessié

Franck Yannick Kessié ha giocato 90′ in Mali-Costa d’Avorio, partita valida per il quinto turno e terminata 0-0. L'ivoriano, a differenza degli altri rossoneri, ha disputato una sola partita e già oggi è in viaggio per ritornare in Italia.

Zapata e Gomez

Cristan Zapata e Gustavo Gomez si sono ritrovati di fronte in Colombia - Paraguay, gara valevole per l’ottavo turno di qualificazione ai prossimi mondiali in Russia. Poi Gomez sfiderà il Venezuela, la Colombia il Perù.

Lucas Biglia

Il regista rossonero sfiderà, dopo il Perù, l’Ecuador, nella speranza di strappare il pass per Russia 2018 con la sua Argentina.

André Silva

Il giovane attaccante affronterà questa sera Andorra e martedì la Svizzera.

Calhanoglu

Il fantasista è stato convocato per Turchia-Islanda - passivo pesante - e Finlandia-Turchia.

I giovani

Locatelli, Calabria e Cutrone hanno vestito la maglia dell'Under 21 contro l'Ungheria e martedì giocheranno contro il Marocco. Zanellato è con l'Under 20, Gabbia con l'Under 19.