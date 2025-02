Milan, Bonaventura vuole tornare ad essere decisivo

Il Milan non sta vivendo di certo un buon momento: i rossoneri vengono dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato e dal quasi passo falso con il Rijeka in Europa League. Forse è presto per parlare di una vera crisi, ma ci siamo quasi: se il club continua di questo passo, la Champions League resterà un miraggio anche il prossimo anno.

Rispetto alla passata stagione, il Milan ha cambiato molti giocatori e, di conseguenza, i rossoneri che l'anno scorso erano stati decisivi non stanno trovando più molto spazio. Uno è di questi è sicuramente Jack Bonaventura.

Con il nuovo modulo non c’è spazio per il centrocampista, quantomeno non nella posizione a lui più congeniale. Montella gli sta preferendo Hakan Calhanoglu, ma il turco non ha convinto contro la Roma e sta rischiando di restare indietro se non si adatta al campionato italiano il più presto possibile.

Alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali, il Milan è atteso del derby contro l'Inter. Non una partita semplice, ma i rossoneri non possono più sbagliare. Come scrivono i colleghi di Tuttosport in edicola questa mattina, salvo clamorose novità, Bonaventura nella stracittadina sarà schierato dal primo minuto visto che Calhanoglu sarà squalificato per l'espulsione rimediata contro la Roma. Sarà un'occasione molto importante per Bonaventura che con un'ottima prestazione potrebbe scalare le gerarchie di Montella. Il numero 5 rossonero ha tantissima voglia di giocare, nel mese di settembre ha disputato solo due partite dal primo minuto sulle sette giocate. Poco per le ambizioni del giocatore che vuole riconquistare un posto fisso nella formazione milanista e tornare ad essere decisivo come un anno fa.

Oltre che riconquistare una maglia da titolare nel Milan, Bonaventura spera in futuro di ritornare a far parte anche del gruppo della Nazionale: Ventura per le gare contro Macedonia e Albania che si giocheranno nei prossimi giorni non lo ha convocato. Se Jack riuscirà a ritornare tra i giocatori decisivi del Milan potrà avere maggiori chance per conquistare una maglia azzurra in vista del Mondiale che si terrà l'anno prossimo.