Shevchenko: "Italia, andremo insieme al Mondiale. Juve, Napoli e Inter per lo Scudetto"

Di reti, nella sua immensa carriera, ne ha segnate un'infinità. Al Milan ha lasciato un ricordo ferreo, lapidario con i suoi 175 gol ed i tanti trofei. L'Usignolo di Kiev, però, ha appeso le scarpe al chiodo da qualche anno e adesso siede sulla panchina dell'Ucraina per guidare la sua Nazionale verso il Mondiale 2018 che, per ironia della sorte, si svolgerà in Russia. Un sogno per lui che, nelle quattro partite da commissario tecnico nelle qualificazioni, non ha mai perso e non ha assolutamente voglia di incontrare l'Italia ai play-off: "Speriamo di no, e non è solo una questione tecnica. Amo l’Italia, mi sento italiano. È da quando sono bimbo che ho il vostro Paese nel cuore. Venni undicenne per un torneo giovanile, giocammo ad Agropoli e rimasi incantato dalla gente, dal modo di vivere, da tutto. Rientrai a casa con la convinzione che un giorno avrei vissuto a lungo in Italia".

Non a caso il suo staff parla molto italiano, a cominciare dall'ex Milan Tassotti: "L’Italia è l’università del calcio dal punto di vista tattico. La Serie A propone novità ogni anno, e io attingo moltissimo. Mauro per me è poi sempre stato un punto di riferimento in ogni senso, anche umanamente. Ci capiamo con uno sguardo". Si torna al discorso qualificazione con una speranza: "Sarebbe perfetto se andassimo insieme in Russia, ma il cammino è ancora lungo per noi. La Croazia ha individualità eccezionali, e penso soprattutto a Modric, oltre ai vari Perisic, Mandzukic e Brozovic". L'Ucraina ha fatto un bel passo in avanti rispetto all'Europeo, nonostante le vicende che hanno poco a che fare col calcio: "Sì, considero positivo questo percorso, a prescindere da come andrà poi il discorso qualificazione. Abbiamo preso la squadra dopo un Europeo disastroso: zero punti, zero gol fatti e giocatori moralmente a pezzi. Siamo ripartiti da una situazione difficile, senza contare i tanti problemi extracalcistici".

Oggi l'Ucraina è una squadra solida, che può giocarsela con tutte e che può contare su due stelle come Yarmolenko e Konoplyanka: "Lavoriamo con metodologie moderne, abbiamo avuto il massimo appoggio dalla federazione e dai ragazzi. In campo siamo già una squadra vera, con idee chiare e il bene comune davanti a qualsiasi individualismo. Oggi invece siamo in grado di giocarcela con chiunque. Yarmolenko e Konopljanka hanno qualità ed esperienza, ma le mie squadre non dipenderanno mai dai singoli. Non si va lontano così, l’ho imparato in Italia. O hai Messi oppure devi prima di tutto essere solido, organizzato e con un’identità ben precisa. Stiamo gettando basi importanti, il lavoro va completato e mi piace questa esperienza".

Shevchenko Twitter

Un buon inizio da allenatore per Shevchenko che sa da chi trarre ispirazione rimanendo, allo stesso tempo, sempre se stesso: "Voglio essere Shevchenko e basta, vorrei essere riconosciuto per la serietà del mio lavoro. Amo comunque osservare e raccogliere le cose migliori di chi ha più esperienza di me. Lobanovski era per esempio la scienza applicata al calcio quando nessuno nemmeno immaginava certe metodologie. Ancelotti è perfetto nei rapporti umani, Capello è per me la stabilità a 360 gradi, mentre Mourinho è il manager per eccellenza. Ho imparato anche da Zaccheroni, che aveva idee nuove, diverse, e da esterno ho apprezzato parecchio Lippi, unico nel creare un gruppo organizzato".

L'Italia dovrà sicuramente passare dai play-off per guadagnarsi l'accesso al Mondiale, una situazione che non abbiamo mai vissuto. Sheva la pensa così, spaziando poi sui nostri allenatori: "Un Mondiale senza l’Italia perderebbe sapore, io sono convinto che ce la farete. E comunque in generale non vedo più una crisi italiana. Secondo me il vostro calcio è tornato a crescere negli ultimi anni, merito di un’eccezionale scuola di allenatori. Avete sempre talenti di livello, ma soprattutto producete idee nuove, tecnici con caratteristiche differenti fra loro ma comunque rivoluzionari: penso a Conte, Allegri e Sarri. Quest’ultimo è una specie di Sacchi 2.0: il Napoli è davvero una piccola rivoluzione a livello mondiale. Non è un caso che l’Italia abbia vinto in ogni occasione al di là dei singoli, è sempre arrivata come collettivo, organizzazione, filosofia e strategia. Quest’anno in corsa per il titolo di miglior tecnico Fifa c’erano Conte, Allegri e Zidane: due italiani e uno che come calciatore è diventato grande in serie A. Vi garantisco che tutti eviterebbero volentieri l’Italia durante un Mondiale o un Europeo: puoi anche batterla, ma ne esci a pezzi mentalmente. Avete visto che fatica ha fatto la Germania all’ultimo Europeo contro Conte e i suoi ragazzi? E i valori puramente tecnici erano sbilanciati in favore dei tedeschi".

Sulla lotta Scudetto: "La Juve è la più forte per struttura societaria, rosa ed esperienza. Subito dietro vedo il Napoli, che non smette di crescere. L’Inter ha Spalletti, tecnico preparatissimo, meticoloso, non molla mai e ci mette il cuore nel suo lavoro. Sì, Spalletti è una garanzia per l’Inter, e i nerazzurri saranno lì fino in fondo". Poi il capitolo Milan con le perplessità di inizio stagione che, per ora, stanno dando ragione all'ucraino: "Vorrei chiarire, dice lui. Ho semplicemente detto cosa avrei fatto personalmente in fase di mercato, ovvero inserire al massimo 3-­4 titolari nuovi, di grande valore. Sono già tanti per come la penso io. La strada scelta dalla nuova dirigenza è legittima, ma secondo me presuppone un programma a lunga scadenza, e quindi serve pazienza da parte di tutti: si riparte da zero, per ora è stato comprato il futuro, i fuoriclasse veri arriveranno invece probabilmente fra uno-due anni se il Milan avrà nel frattempo riguadagnato il posto che merita nel calcio che conta. E’ giusto alzare al massimo l’asticella anche nelle dichiarazioni, il Milan deve porsi sempre l’obiettivo massimo, poi però c’è la realtà del campo e cambiare 10­-15 giocatori in un colpo solo non è uno scherzo, occorre tempo per trovare gli equilibri".

Infine un pronostico per il derby e un suo ricordo della stracittadina di Milano: "Non so come finirà, ma di sicuro è già di fatto un primo dentro o fuori per il Milan. Il derby del suo cuore è il ritorno della semifinale di Champions nel 2003. In città c’era una tensione pazzesca, ma io avevo una grande qualità: quando entravo in campo intorno a me facevo mentalmente il vuoto, sparivano pubblico, bandiere e cori; avevo solo campo e avversari in testa e negli occhi. I simboli dei miei derby sono Zanetti, l’avversario più duro, e poi Paolo Maldini che ancora oggi è il mio Capitano".