Serie B - Il Frosinone battezza il suo nuovo stadio con un pareggio a reti bianche contro la Cremonese

La prima partita del Frosinone nel nuovo "Benito Stirpe" termina con un semplice 0-0. La squadra di Longo sbatte sull'organizzazione difensiva della formazione grigiorossa guidata in panchina da Tesser, il quale ha disposto in campo i suoi con il classico 4-3-1-2, con Piccolo a fungere da trequartista alle spalle di Mokulu e Paulinho. Dall'altra parte il tecnico frusinate ha deciso di bagnare l'esordio con un più quadrato 3-5-2 con Ciano e Dionisi a comporre il reparto d'attacco. Gli attaccanti delle due squadre sono gli autentici protagonisti della sfida, infatti sia i centravanti del Frosinone che quelli della Cremonese si creano più volte pericolosi, senza però mai riuscire a trovare il guizzo necessario per sbloccare l'incontro.

Si va così avanti con continui capovolgimenti di fronte, con occasioni da una parte e dall'altra, ma sia Ujkani che Bardi riescono a sventare tutte le conclusioni scoccate dai giocatori avversari. Nel secondo tempo il copione non cambia, con il Frosinone che fa saltare tutti i tatticismi riversandosi completamente nella metà campo avversaria, ma la Cremonese non si fa intimorire dall'atteggiamento aggressivo dei ciociari e risponde in contropiede. I padroni di casa si affidano a Ciano, che però non riesce mai ad imprimere la giusta precisione alle proprie conclusioni, così come Brighenti e Mokulu per i grigiorossi. La partita quindi termina con un pareggio che accontenta solo parzialmente il Frosinone.

Il Frosinone parte subito forte con Beghetto, che comincia a macinare chilometri sulla corsia mancina, e successivamente ad una delle sue sgroppate riesce a mettere dentro un bel cross, che viene impattato di testa da Ciano, ma la soluzione scelta dal n.28 del Frosinone non risulta vincente, in quanto la palla termina a lato della porta avversaria. La Cremonese risponde subito con Piccolo, che esegue un tiro-cross dalla fascia destra, ma il suo tentativo si spegne sull'esterno della rete. Dall'altra parte è ancora Beghetto a rendersi pericoloso con un traversone, che viene raccolto da Krajnc, il quale impatta di testa, ma la sfera da lui incornata viene agilmente bloccata da Ujkani.

Al 18' si accende Dionisi, che prova ad impensierire l'estremo difensore avversario con una conclusione dalla lunga distanza, ma il suo tiro si perde ben al di sopra della traversa. Sessanta secondi dopo colossale occasione da gol sciupata dal Frosinone: Sammarco crossa in area per Dionisi, che tutto solo manca l'aggancio con il pallone favorendo la parata di Ujkani. La Cremonese non sta a guardare e risponde in contropiede con Arini, che tenta il tiro da buona posizione, ma la sua conclusione viene neutralizzata con un ottimo intervento da Bardi. Su capovolgimento di fronte si rende pericoloso Ciano con un tiro dalla trequarti, che viene sventato da Ujkani con una prodigiosa parata in tuffo. Al 25' ciociari ad un passo dal vantaggio: Dionisi raccoglie una respinta corta di Arini e crossa teso verso Soddimo, che non arriva alla deviazione vincente per questione di centimetri.

Dall'altra parte è Pesce a sfiorare il gol con un tiro a giro dal limite dell'area, ma la sfera calciata dal giocatore grigiorosso sibila il palo sinistro della porta avversaria e termina sul fondo. Al 29' Paulinho ha una buona opportunità per segnare da calcio di punizione, ma la sua battuta risulta completamente imprecisa, infatti la sfera, dopo aver sorvolato la barriera, si spegne oltre la traversa. Alla mezz'ora è ancora la Cremonese a rendersi pericolosa con Arini, che serve Cavion, il quale calcia in porta, ma in maniera scoordinata, infatti la sfera si perde a lato della porta avversaria. Al 34' Frosinone ad un passo dall'1-0: calcio di punizione battuto da Soddimo verso Dionisi, il quale colpisce bene di testa, ma la sua incornata s'infrange contro la traversa. Su ribaltamento di fronte ha una buona opportunità Pesce, ma il suo tiro si perde alla sinistra della porta difesa da Bardi. Al 37' ancora padroni di casa pericolosi con Gori, che stoppa la sfera al limite e calcia in porta al volo, ma il suo tiro si perde ampiamente sul fondo.

Due minuti dopo ciociari vicinissimi al vantaggio: calcio d'angolo battuto da Soddimo verso il secondo palo dove c'è Ariaudo, che stacca benissimo di testa, ma la sfera da lui incornata viene respinta con grandi riflessi da Ujkani, sulla ribattuta si avventa Terranova, che serve Dionisi, il quale calcia in porta, ma il suo tiro si perde a lato della porta avversaria. Prima dell'intervallo si riaffaccia in avanti la Cremonese con Canini, il quale tira in porta dai 40 metri, ma la sua conclusione viene neutralizzata senza troppi patemi da Bardi. Sulla parata del n.22 frusinate si chiude il primo tempo.

La ripresa si apre con il Frosinone tutto riversato in attacco: Ciano sterza su Claiton e crossa per Dionisi, che non arriva sul pallone, su cui invece giunge Beghetto che prova a rimetterla in mezzo, ma il suo traversone viene raccolto in tutta tranquillità da Ujkani. Al 50' ancora ciociari pericolosi con Soddimo, che serve Sammarco, il quale si accentra e calcia in porta, ma il suo tiro sorvola non di poco la traversa. Al 54' Soddimo serve in area Beghetto, che punta Canini e calcia in porta in diagonale, ma il suo tiro viene neutralizzato con un ottimo intervento dall'estremo difensore avversario.

Cinque minuti più tardi il Frosinone va ad un passo dal vantaggio: Ciano s'incarica della battuta di un calcio di punizione, che giunge in area di rigore dove trova la deviazione di Claiton che quasi favorisce Ariaudo, il quale viene provvidenzialmente anticipato da Ujkani. Al 61' Gori crossa con i tempi giusti per Soddimo, il quale colpisce di testa, ma la sua incornata si perde a lato della porta avversaria. Ancora Gori soffia il pallone a Renzetti e crossa verso Soddimo, che stavolta non arriva sulla sfera. Un minuto dopo è nuovamente il n.5 frusinate a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza, che si spegne di poco a lato. Il Frosinone continua ad insistere alla ricerca del gol: Beghetto va al cross dalla fascia sinistra, ma il suo traversone viene allontanato da Paulinho sui piedi di Gori, che tira in porta, ma la sua conclusione viene neutralizzata senza problemi dall'estremo difensore avversario.

Su capovolgimento di fronte la Cremonese sfiora clamorosamente il vantaggio: Renzetti parte in contropiede ed una volta giunto nei pressi dell'area di rigore avversaria crossa in mezzo dove c'è Paulinho, il quale manca clamorosamente l'appuntamento con il pallone, graziando così la retroguardia ciociara. Non c'è un attimo di pausa, infatti dall'altra parte è il Frosinone a rendersi pericoloso con un tiro di Soddimo in girata, che viene bloccato a terra da Ujkani. I ciociari non demordono e provano costantemente a trovare la via della rete con Ciano, il quale al 77' tenta la conclusione dalla distanza, ma il suo tiro sorvola non di poco la traversa.

Ancora il n.28 frusinate prova ad impensierire l'estremo difensore avversario con la battuta di un calcio di punizione, ma la sua esecuzione viene neutralizzata in tutta sicurezza da Ujkani. Il Frosinone attacca, ma contestualmente presta il fianco alla Cremonese che torna a rendersi pericolosa con Brighenti, il quale salta Krajnc e crossa per Mokulu, che non arriva sul pallone per pochissimo. Nel recupero i padroni di casa sfiorano il vantaggio: Dionisi approfitta di uno scivolone di Marconi per servire Sammarco, il quale calcia in porta, ma la sua conclusione viene provvidenzialmente respinta sulla linea da Canini. Prima del triplice fischio il Frosinone ha un'ultima occasione per siglare il gol che varrebbe la vittoria, ma Ciano la spreca spedendo la sfera oltre la traversa su calcio di punizione battuto dal limite dell'area. La partita termina quindi a reti inviolate.