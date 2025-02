Montella-Di Francesco, amici contro. Milan-Roma vale una pausa di tranquillità

Milan-Roma è un test importante per entrambe le squadre che alle 18 a San Siro cercano punti importanti per restare in qualche modo attaccati al gruppo delle primissime, o almeno non andare già lontani dalle posizioni che valgono l'Europa. Tante le storie che si incrociano: Montella e Di Francesco, Kessie, obiettivo della Roma poi finito al Milan, l'ex El Shaarawy o Nainggolan, cercato dai rossoneri quando era al Cagliari, ma poi preso dai giallorossi.

Vincenzo Montella in conferenza stampa non si è sbilanciato più di tanto sulla formazione, ma ha dato una certezza e un indizio importante. La certezza è quella legata al 3-5-2, l'indicazione da seguire riguarda Andrè Silva. Secondo Montella, il portoghese deve ancora abituarsi alle difese italiane, ma la gara contro la Roma è stata definita "internazionale". Propri come quelle di Europa League dove l'ex Porto ha segnato sempre con la maglia del Milan. Avversari modesti, ma chiedete ad un attaccante se preferisce segnare oppure no, a prescindere dall'avversario. Rispetto alla gara di Europa League viene confermata la difesa, così come Borini a centrocampo a coprire tutta la fascia. In mezzo ritornano poi Biglia, Rodriguez e Calhanoglu, dopo la botta al gluteo contro il Rijeka. In avanti dovrebbe essere Kalinic a fare coppia con Andrè Silva. Suso e Cutrone partiranno dalla panchina.

In casa Roma Di Francesco è in emergenza per quanto riguarda gli esterni d'attacco. Schick è fuori e negli ultimi giorni hanno alzato bandiera bianca anche Perotti e Defrel. Uomini contati quindi per affiancare l'intoccabile Dzeko. Toccherà all'ex El Shaarawy e a Florenzi, avanzato sulla linea degli attaccanti, trovare il modo di fare male alla difesa del Milan, apparsa ancora incerta e con gravi problemi di comunicazione e intesa fra i suoi interpreti. Dalla panchina poi è pronto ad uscire il turco Under, elogiato da Di Francesco nella conferenza stampa prima della partenza verso Milano. Il centrocampo, rispetto a quanto visto in Champions League, torna ad essere quello titolare con Nainggolan, De Rossi e Strootman, mentre davanti ad Alisson ci saranno Bruno Peres, Manolas, Fazio e Kolarov. Nella scorsa stagione la Roma passeggiò all'Olimpico grazie ad un super Dzeko. Di Francesco ha voglia di non cambiare finale del film.

Probabili formazioni

Milan 3-5-2: Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Biglia, Rodriguez; Calhanoglu, Andrè Silva; Kalinic. All. Montella

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco