Sassuolo - Bucchi: "E' un periodo nero, dobbiamo ripartire"

La sconfitta forse più brutta, per Cristian Bucchi, avvero rammaricato dopo il 6-1 subito dalla Lazio di Simone Inzaghi, collettivo che ha praticamente banchettato sulle ossa di una squadra davvero in confusione. Intervistato da Radio Rai, l'ex tecnico del Perugia non ha nascosto tutta la sua delusione: "È un periodo che ci gira un po’ così, questa gara è lo specchio del nostro campionato fin qui. Giochiamo bene, creando tanto, dovevamo chiuderla nel primo tempo e invece abbiamo perso due difensori per infortunio subendo poi il gol di Luis Alberto".

E, sulla prova dei ragazzi: "La mancata reazione sul 3-1? Ci sono dei momenti in cui le cose girano male, non dobbiamo andare dietro a queste cose. La classifica latita per i punti, ma li avremmo meritati. Dobbiamo reagire, oggi è stato l’apice dell’accanimento dal punto di vista degli episodi. Sulla fortuna purtroppo non possiamo lavorare, ma solo sull’aspetto mentale. Non dobbiamo farci condizionare dagli episodi negativi e dalla sfortuna. Non è facile e non deve essere un alibi, ma solo un punto di partenza su cui lavorare".