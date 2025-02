Serie A 2017/18, giornata 7 - Le formazioni ufficiali dei match delle 15

Tra lotta salvezza e sogni d'Europa, sono cinque le gare in programma alle 15 domenicali della settima giornata di Serie A 2017/18. Match di cartello è Benevento-Inter, ma non solo: attenzione anche a Roma, dove la Lazio cerca punti col Sassuolo, a Verona, dove il Chievo ospita la Fiorentina, a Torino, con i Granata che attendono l'Hellas, e a Ferrara, per lo scontro diretto tra Spal e Crotone, chiave per la lotta salvezza. Entriamo nel dettaglio di questi ultimi quattro match, con le formazioni ufficiali.

Lazio - Sassuolo

Bucchi sceglie Missiroli come vice Magnanelli, mentre in avanti Matri affianca Berardi. Solito 3-5-2, così come per Inzaghi, che recupera de Vrij, Milinkovic e Luis Alberto.

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha; Patric, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi

Sassuolo (3-5-2) - Consigli; Letschert, Cannavaro, Acerbi; Lirola, Sensi, Missiroli, Duncan, Adjapong; Berardi, Matri. All. Bucchi

Chievo - Fiorentina

Maran sceglie di essere conservativo e non rinuncia a Pucciarelli in avanti, Birsa trequartista e panchina per Bastien. Pioli recupera Biraghi e sceglie Thereau al centro della trequarti, panchina per Eysseric.

Chievo (4-3-1-2) - Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Gamberini, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese. All. Maran

Fiorentina (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi, Thereau, Chiesa; Simeone. All. Pioli

Torino - Verona

Nessuna sorpresa per Mihajlovic, che recupera anche Molinaro in difesa e lancia Valdifiori, scelta obbligata. Verona con il 4-3-3, dall'inizio Cerci e Pazzini.

Torino (4-2-3-1) - Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Lyanco, Molinaro; Rincon, Valdifiori; Falque, Ljajic, Niang; Belotti. All. Mihajlovic

Verona (4-3-3) - Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Caceres, Romulo; Bessa, Zuculini, Fares; Cerci, Pazzini, Verde. All. Pecchia

Spal - Crotone

Nicola cambia l'attacco, scegliendo Nalini e Simy come riferimenti, mentre Semplici vara il classico 3-5-2 con Antenucci e Borriello in avanti.

Spal (3-5-2) - Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Costa; Antenucci, Borriello. All. Semplici

Crotone (4-4-2) - Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora, Stoian; Nalini, Simy. All. Nicola