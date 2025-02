Italia, svelati i convocati di Ventura: c'è Verdi, non Chiesa

Sono venticinque i giocatori convocati dal commissario tecnico Gian Piero Ventura per le sfide a Macedonia ed Albania, due partite per blindare il secondo posto nel girone e centrare i playoff di qualificazione ai Mondiali.

Nell'elenco dei venticinque convocati si nota subito l'assenza di uno dei giocatori più in forma del campionato, quel Federico Chiesa che da quest'estate si è preso sulle spalle la Fiorentina. Il giocatore della viola, evidentemente, ha convinto tutti meno che il selezionatore dell'Italia che gli preferisce uomini con più esperienza internazionale. Ritorna in azzurro, invece, Simone Verdi, autore anche lui di ottime prestazioni con il Bologna, una su tutte quella contro l'Inter in cui sembrava davvero imprendibile dai difensori nerazzurri.

Per blindare il secondo posto nel girone G che vale il pass per i playoff verso Russia 2018, Ventura, si affida agli stessi uomini che lo hanno portato fin qui. Davanti si ricompone la coppia formata da Belotti ed Immobile, quest'ultimo l'attaccante più in forma d'Italia, mentre resta fuori dai convocati Simone Zaza, apparso in ottima condizione con il suo Valencia. Per quanto riguarda la mediana, confermati De Rossi, Verratti e Parolo, mentre Lorenzo Pellegrini guadagna la convocazione estromettendo, forse, Jorginho. In difesa spicca l'assenza di Romagnoli, mentre è presente il suo compagno di reparto Bonucci, protagonista di un periodo abbastanza negativo.

La prima sfida che gli Azzurri dovranno affrontare sarà quella contro la Macedonia, che si giocherà a Torino il prossimo 6 Ottobre. La sfida si giocherà a Torino nell'impianto del club granata dove l'ultimo precedente è datato 2009, 2-0 sulla Bulgaria. La partita contro l'Albania, invece, si giocherà in trasferta il prossimo 9 Ottobre.

I convocati:

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).