Lazio, le ultime verso lo Zulte Waregem: Patric vede una maglia da titolare, fuori Lulic

La Lazio punta con un entusiasmo d'altri tempi al prossimo impegno europeo. I biancocelesti, tra due giorni, alle ore 19, attendono direttamente allo stadio Olimpico lo Zulte Waregem. Per i belgi si tratta del primo incontro contro la squadra della capitale e vi è molta curiosità sul club che affronterà gli uomini di Inzaghi. Nell'ultimo match europeo è stato il Nizza a passeggiare sullo Zulte Waregem con un 5-1 che non lascia spazio ad alcun alibi, partita agevole per la compagine italiana?

L'Europa League ha già consegnato alla Lazio la prima vittoria, in rimonta, contro gli olandesi del Vitesse, con assoluto protagonista il solito Ciro Immobile.

D'altro canto Simone Inzaghi non vuole sottovalutare di certo l'avversario di turno, specialmente in una competizione quale l'Europa League che da sempre è patria delle sorprese e dei risultati inaspettati. Per far fronte alla minaccia belga e per esordire al meglio nella prima apparizione europea all'Olimpico, mister Inzaghi lancia la seguente formazione. In porta ci sarà Strakosha, difeso dal trittico composto da Patric, Luiz Felipe e Radu. A gestire il gioco ci sarà Davide Di Gennaro affiancato da Parolo e dal giovane Murgia, a correre sulle fasce ci saranno Marusic e Lukaku. Attacco gestito dalla coppia formata dallo spagnolo Luis Alberto e dal neoacquisto Caicedo.

Prove di un classico 3-5-2 privo però di moltissimi giocatori, da Basta a Felipe Anderson, ma occhio al possibile esordio di Luìs Nani che rappresenterebbe un gradito ritorno.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto, Caicedo.