Crotone: Tumminello fa crac, lesione completa del legamento crociato

La sesta giornata di campionato non ci ha lasciato in eredità solo l'infortunio, grave, di Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli, ma anche un altro calciatore, che di mestiere fa sempre la punta, ci ha 'rimesso le penne' in questo week-end.

Brutte notizie giungono anche da Crotone, dove Marco Tumminello, uscito dopo pochissimi istanti dal fischio d'inizio della sfida tra i calabresi ed il Benevento, si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro. Appena sostituito, le sensazioni già ieri pomeriggio allo 'Scida' erano negative, e questa mattina gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il baby attaccante scuola Roma hanno confermato quanto tutti, in riva allo Ionio, temevano.

«Gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con frattura a “manico di secchio” del menisco esterno». Questo il comunicato riportato dal sito ufficiale del Crotone.

Lo sfotunato attaccante verrà sottoposto, nella giornata di domani, a un intervento chirurgico artroscopico dal professor Mariani che lo ha già visitato nella serata di ieri a Villa Stuart. Per Tumminello, quindi, si prevede un lungo stop. Tra convalescenza e percorsi riabilitativi, lo rivedremo in campo soltanto nel 2018.