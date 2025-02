Sampdoria-Milan, torna Suso dal primo minuto. Zapata confermato, c'è Bonaventura

Un pranzo tra vecchi amici per Vincenzo Montella che però non vuole farsi andare di traverso nessuna delle portate. Sampdoria-Milan è anche questo alle 12.30, ma è soprattutto una sfida interessante e importante per i rossoneri e per la squadra di Giampaolo. Obiettivi e ambizioni diversi in questa stagione, ma stessa voglia di andare a caccia di tre punti che contribuirebbero al clima di serenità che si respira nei due ambienti.

Montella fino a questo momento ha perso una sola gara delle dieci giocate, ma lo ha fatto contro l'unica squadra di valore in qualche modo superiore alla media incontrata fino a questo momento. Il Milan non si può permettere i cali visti contro la Lazio perchè Marassi è per tradizione un campo ostico, ma soprattutto perchè la Sampdoria è squadra di talento, organizzata e ben allenata da un tecnico bravo ad incartare gli avversari come Marco Giampaolo. Montella, però, chiede strada a quei colori che quando era giocatore hanno rappresentato una parte importante della sua carriera. La classifica è ancora abbastanza corta, ma le squadre che puntano all'Europa che conta in questo momento stanno continuando a vincere e il Milan non può permettersi di perdere il passo, nonostante l'impegno sia di quelli che nascondono più di un'insidia.

A livello di formazione Montella continua a ruotare i propri giocatori. Merito del mercato portato avanti dalla nuova società che ha aggiunto qualità in ogni zona del campo, con giocatori pronti ad essere titolari o preziose riserve di qualità da inserire dalla panchina a gara in corso. In difesa dovrebbe esserci ancora Zapata, con Musacchio in panchina, ma pronto a tornare in campo dal primo minuto in Europa League. A centrocampo Abate e Rodriguez saranno gli esterni, anche se la tentazione di schierare Borini tutta fascia è aleggiata in maniera concreta nella mente di Montella in quel di Milanello. In mezzo ci sono gli intoccabili Biglia e Kessie, mentre dovrebbe essere Bonaventura ad iniziare dal primo minuto, con Calhanoglu in panchina, pronto a prendere il posto del compagno non ancora al top dal punto di vista fisico. In avanti Nikola Kalinic conserva una maglia dal primo minuto e insieme a lui agirà Suso, con Andrè Silva che dopo l'esordio da titolare in Serie A contro la Spal viene scalzato dallo spagnolo.

Probabili formazioni

Milan (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo

Milan (3-5-1-1): G.Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodriguez; Suso; Kalinic. All. Montella