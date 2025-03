Hummels e gli altri, tris di idee per la difesa del Milan

Continua il mercato del Milan che non vuole certo fermarsi a Bacca e Bertolacci. Occhi puntati sulla difesa, da tempo bisognosa di un grande nome per ritrovare solidità e leadership. E allora ecco tre idee, tre nomi di spessore. Ovviamente tutti molto cari: Hummels, Laporte e Romagnoli.

Il tedesco del Borussia è forse il vero sogno proibito del Milan. Pare che lo stesso Berlusconi sponsorizzi fortemente un suo eventuale arrivo. A frenare i desideri del Milan però c'è il prezzo molto molto elevato del difensore del Borussia. Dai 30 milioni in avanti. La trattativa eventualmente non sarebbe facile.

Altri due profili interessano molto a Galliani e Mihajlovic. Sono Laporte e Romagnoli, entrambi giovani ed entrambi mancini, entrambi, anche in questo caso, da pagare. Non poco. Laporte dell'Athletic Bilbao ha, come spesso succede da quelle parti, una clausola rescissoria da paura. Romagnoli è il meno caro, sui 20 milioni e anche il più conosciuto da Mihajlvic. Possibile una trattativa visti anche i buoni rapporti fra Milan e Roma mostrati dall'affare Bertolacci.