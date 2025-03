Fiorentina, offerta per Ekdal-Farias del Cagliari. Salah intanto...

Paulo Sousa è da poco il nuovo allenatore della Fiorentina, ora Pradè ha il compito di accontentare le richieste dell'allenatore. Diversi i movimenti dei viola nelle ultime ore per assicurare all'ex allenatore del Basilea una rosa competitiva.

Nello specifico la Fiorentina ha fatto un'offerta a Giulini e al Cagliari per l'accoppiata Ekdal-Farias. Il centrocampista svedese è cresciuto stagione dopo stagione e sembrerebbe pronto per provare un'esperienza diversa da quella avuta in Sardegna. Farias invece potrebbe salutare dopo solo una stagione con i rossoblu. Prima proposta viola di 8 milioni, contro richiesta del Cagliari di 11 milioni. Distanze non impossibili, ma Pradè non può attendere troppo. Su Ekdal ci sono sirene dalla Turchia, mentre per Farias si sono fatte avanti anche Sampdoria e Udinese.

Aggiornamenti anche sul caso Salah. La proposta della Fiorentina al giocatore è molto importante. Si parla di circa 3 milioni di euro all'anno. L'Inter, al momento, è ferma a 2,7 e comunque in casa viola si respira un moderato ottimismo per una risposta positiva dell'egiziano. Se arrivasse ci potrebbe anche essere una trattativa tra Chelsea e Fiorentina per il passaggio completo di Salah alla corte di Paulo Sousa.