Il Verona e lo "scippo Viviani"

A riportare per primo questa incredibile notizia è stato il sito gianlucadimarzio.com. Il nuovo diesse scaligero Bigon sta così per mettere a segno il suo primo colpo estivo per la squadra di Mandorlini: Federico Viviani.

Il calciatore, reduce da un'ottima stagione tra i cadetti (31 presenze e 8 reti) e dall'Europeo Under 21 in Repubblica Ceca, era ad un passo dalla firma con il Palermo. Lo stesso presidente Maurizio Zamparini aveva affermato pochi giorni fa che Viviani sarebbe stato un nuovo giocatore palermitano. Tuttavia, quasi all'ultimo momento, il centrocampista avrebbe deciso di non vestire più la maglia rosanero, scegliendo il Verona.

I gialloblù hanno trovato l'accordo con la Roma per una cifra di 4 milioni di euro. Gazzetta.it riporta le recentissime dichiarazioni di Giampiero Pocetta, agente del giocatore: "L'affare è saltato perché Federico ha avuto un ripensamento e ha rifiutato l'offerta del Palermo. Non è comunque intenzione del mio assistito offendere nessuno".

Il calciomercato regala anche queste sorprese.