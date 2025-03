Bertolacci: "Al Milan progetto importante, mi aspetto una grande stagione"

Visite mediche concluse, ora a Casa Milan con Galliani e il suo agente Lucci per firmare il contratto che lo legherà al Milan. Prima giornata da rossonero per Bertolacci che ha parlato poco fa in esclusiva a Milan Channel. Ecco le sue parole:

"Sarà una grande emozione, arrivo in una società molto importante. Non vedo l’ora di iniziare. Per me il Milan è stata sempre la prima scelta, volevo fortemente questo club. La società mi ha dimostrato grande affetto fin da subito. C’è un progetto importante e grande voglia dopo una stagione difficile. Voglio e devo migliorare. Devo confermare questo anno importante a Genova e aiutare il Milan a tornare in alto.

Ho già parlato con Antonelli e Cerci, e anche con Mihajlovic. Ho sentito grande entusiasmo, c’è voglia di fare bene. Anche Antonelli ha vissuto una grande emozione a venire al Milan, sono contento di ritrovarlo. Deciderà il mister, io quest’anno ho giocato da centrocampista e quindi mi piace giocare in quella posizione. Mi aspetto una stagione importante, cercherò di dare il massimo e speriamo di arrivare il più in alto possibile."