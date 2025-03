Milan: Witsel in discesa, Luiz Adriano in salita nelle percentuali

Adriano Galliani come promesso ha smesso con le parole, ma non con telefonate, contatti e trattative di mercato. Dopo il doppo colpo Bacca-Bertolacci, le attenzioni del Milan continuano ad essere su attacco e centrocampo.

Partiamo da Witsel. Il muro alzato dallo Zenit San Pietroburgo non sembra mostrare crepe e anzi la richiesta iniziale di 40 milioni continua ad essere la base per cominciare a parlare. Il Milan ha provato ad approcciare l'entourage di Witsel per trovare prima un accordo col giocatore e poi provare a trattare con i russi. Anche questo però potrebbe non bastare. Ecco perchè le difficoltà dell'affare sembrano aumentare col passare delle ore e parallelamente calano le possibilità di vedere il belga in rossonero.

Chi invece ha guadagnato posizioni nelle gerarchie e preferenze del Milan è Luiz Adriano. Rifiuata la proposta araba, il brasiliano è di fatto sul mercato come confermato anche da Lucescu nel week end. Lo Shakhtar preferirebbe incassare qualcosa ora piuttosto che perdere il giocatore a zero a Dicembre. Anche qui la richiesta non è però bassa, sugli 8 milioni di euro. L'accordo tra Milan e Luiz Adriano pare sia stato trovato e questo è un notevole punto a favore di Galliani. Pronto ad aspettare anche Dicembre per evitare un esborso eccessivo. Manovre in corso, Galliani nel silenzio prepara i prossimi acuti per Sinisa Mihajlovic.