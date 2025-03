Ag. Salah: "All' 80/90% sarà ancora un giocatore della Fiorentina"

Presente ai TMW Awards l'agente di Mohamed Salah, Pino Letterio, ha fatto il punto della situazione sul futuro dell'egiziano:

"C'è una pausa di riflessione, il ragazzo dovrà fare le giuste valutazioni. C'è ottimismo nell'ambiente viola, anche perché questa è una grande opportunità. In settimana arriverà la risposta definitiva, ci sono tempi tecnici per ratificare gli accordi con il Chelsea. L'Inter? Ausilio resta alla finestra qualora non arrivasse l'accordo con la Fiorentina, visto che conosce bene il giocatore sin dai tempi del Basilea. Non credo che stia facendo il pressing che tutti i media riferiscono. Possibilità di restare alla Fiorentina? Io direi 80/90 %, se lo meritano i tifosi, se lo merita il presidente."

Ancora qualche giorno quindi per capire che cosa farà Salah: se la Fiorentina verrà incontro alle richieste economiche del giocatore e farà uno sforzo importante per trattenerlo o se si arriverà alla rottura, con l'Inter, Ausilio e Mancini pronti ad intervenire subito per assicurarsi l'egiziano. L'ottimismo, comunque, in casa Fiorentina, in questo momento, non può che essere in aumento.