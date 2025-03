Milan, De Jong prolunga fino al 2018

Nigel de Jong resta in rossonero. La notizia, nell'aria già da diversi giorni, è da qualche ora ufficiale. Il Milan rende noto il rinnovo dell'olandese, legato ora ai rossoneri fino al 2018. Il Milan e Nigel De Jong continuano la loro avventura insieme, sono alle spalle le divergenze con Filippo Inzaghi causa di una rottura apparentemente insanabile tra il calciatore e la società. Il Milan ricuce i rapporti con De Jong, decisivo, nel buon esito della trattativa, l'esonero del tecnico piacentino.

Nigel De Jong è il vero perno difensivo del centrocampo del Milan, la colonna degli ultimi anni. Nelle tre stagioni rossonere, 74 partite in Serie A, con 6 reti, 2 in Coppa Italia (1 gol) e 14 in Champions League. Il centrocampista olandese diventa una pedina fondamentale per lo scacchiere di mister Mihajlovic.