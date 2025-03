Bertolacci, ecco il primo colpo di mercato per Mihajlovic

Il Milan alla fine batte un colpo e lo fa a centrocampo con un acquisto giovane e italiano. Il nome è quello di Andrea Bertolacci. Già ieri avevamo raccontato di come il Milan fosse molto interessato a lui. In serata però un'improvvisa accelerazione e la definizione dell'affare.

La cifra totale si aggira intorno ai 20 milioni di euro e il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni a 1,5 milioni a stagione. Un investimento importante su un giocatore reduce da una stagione importante. Per questo il ragazzo non ha accettato di restare a Roma con un ruolo da comprimario. Nessun confronto con Rudi Garcia, come qualcuno aveva ipotizzato, ma la scelta di trovare più spazio nel Milan di Sinisa Mihajlovic. Eccolo il primo regalo di Galliani al suo nuovo allenatore.

Dal canto suo l'allenatore serbo si è detto soddisfatto dell'acquisto dell'ex Genoa. Uno di quei giocatori che grazie all'allenatore serbo potrebbe innalzare ulteriormente il proprio livello di gioco, come fatto nella scorsa stagione dai vari Soriano e Obiang nella Sampdoria.