Le comproprietà vanno in pensione: la lista completa di tutte le risoluzioni

Ieri è andata definitivamente in pensione la formula, tanto cara all'Italia, delle comproprietà. Si sono, così definite tutte le ultime compartecipazioni tra i vari club italiani, con questa modalità di tesseramento dei calciatori che non esisterà più.

Risolta qualche giorno fa la comproprietà più illustre, con l'accordo trovato tra la Roma e il Cagliari per Nainggolan, ieri si sono definite le ultime operazioni. Tra le più importanti segnaliamo la risoluzione tra la Juventus e il Sassuolo, con Domenico Berardi che resta in Emilia Romagna a titolo definitivo.

Il Napoli ha risolto entrambe le comproprietà a proprio favore: con Jorginho preso a titolo definitivo dal Verona, il calciatore è richiesto da altri club come il Torino, dunque resta da capire se resterà o meno all'ombra del Vesuvio; Jacopo Dezi, giovane impegnato nella triste avventura con l'Under 21 di Di Biagio, riscattato dal Crotone.

Di seguito la lista completa di tutte le risoluzioni delle compropirietà:

CALCIATORE SQUADRA TITOLARE SQUADRA PARTECIPANTE RISOLUZIONE DEFINITIVA Luca ANTEI Sassuolo Roma SASSUOLO Federico BARBA Empoli Roma EMPOLI Marco BENASSI Torino Inter TORINO Domenico BERARDI Sassuolo Juventus SASSUOLO Matteo BIANCHETTI Verona Inter INTER Luca BITTANTE Avellino Fiorentina FIORENTINA Gianluca CAPRARI Pescara Roma PESCARA Lorenzo DE SILVESTRI Sampdoria Fiorentina SAMPDORIA Jacopo DEZI Crotone Napoli NAPOLI Damjan DJOKOVIC Bologna Cesena BOLOGNA Franceso FEDATO Sampdoria Catania SAMPDORIA Vincenzo FIORILLO Juventus Sampdoria JUVENTUS Luca GARRITANO Cesena Inter CESENA Edoardo GOLDANIGA Juventus Palermo PALERMO JORGINHO Napoli Verona NAPOLI Luka KRANJC Cesena Genoa GENOA Luca MIRACOLI Varese Genoa VARESE Matteo POLITANO Pescara Roma ROMA Antonino RAGUSA Pescara Genoa GENOA Adrian STOIAN Chievo Roma CHIEVO Mame THIAM Lanciano Juventus JUVENTUS Simone VERDI Torino Milan MILAN Nicolas VIOLA Palermo Ternana PALERMO

Delle risoluzioni evidenziamo che Bianchetti, seppur riscattato dall'Inter, sarà acquistato dal Verona il 1 luglio come comunicato dalla stessa società gialloblu.

Inoltre, tutte le comproprietà si sono concluse con un'offerta dei club interessati, tranne nei casi di Djokovic, Stoian e Viola: nelle tre situazioni indicate non vi è stata alcuna offerta da parte delle due società interessate, con i cartellini dei calciatori divenuti di proprietà del club che già era titolare del tesseramento.