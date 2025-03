Milan, bloccato José Mauri

Dopo le delusioni di Martinez - Kondogbia entrambi vicinissimi ai rossoneri ma che alla fine hanno scelto di andare altrove, il Milan sta per piazzare il primo colpo in entrata: Il diavolo sarebbe molto vicino all'acquisto di Josè Mauri del Parma. Il giocatore ducale ha infatti dato la sua parola ad Adriano Galliani che lo ha bloccato in attesa di mettere tutto nero su bianco: per lui è pronto un quadriennale. Con l'agente del giocatore c'è un patto da tempo e stavolta l'ad rossonero non vuole farsi soffiare l'obiettivo. Manca solo l’ufficialità che arriverà a breve. Il 19enne centrocampista argentino, con passaporto italiano, è seguito dal club di via Aldo Rossi da diverso tempo. Nonostante la molta concorrenza, che va dalla Juventus alla Lazio, passando per la Fiorentina e da pochi giorni anche l'Atletico Madrid, i rossoneri questa volta sono in pole position.

José Mauri, dunque, potrebbe essere il primo acquisto in mediana per il nuovo Milan di Mihajlovic. Adriano Galliani sta lavorando anche per portare in rossonero Witsel. Secondo El Mundo Deportivo però, sul centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, sarebbe piombato il Valencia. Il club spagnolo avrebbe offerto ai russi 20 milioni di euro per il giocatore.

Il Milan intanto assesta il primo colpo del mercato estivo, finalmente.