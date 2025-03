Witsel-Milan, trattativa partita per il centrocampista

Witsel-Milan, contatti sempre più frequenti e trattativa cominciata per il centrocampista belga in forza allo Zenit San Pietroburgo. Club russo che potrebbe, eventualmente, pensare di sostituire il belga con Joao Moutinho del Monaco.

Al momento però è ancora presto per queste valutazioni. Dopo aver perso Kondogbia, quindi, è Witsel il nome su cui il Milan si sta concentrando, senza proclami e senza alzare la voce, come sembra sarà da qui alla fine del mercato. Troppo scottanti le delusioni Kondogbia e Martinez dopo aver sbandierato i due affari.

Lavori in corso quindi, telefonate continue fra i club e anche con l'entourage del giocatore. Ancora non si è nelle fasi finali della trattativa, quelle delle firme, ma sicuramente il Milan stringe il cerchio intorno a Witsel. Potrebbe essere lui il rinforzo a centrocampo per Sinisa Mihajlovic.