Ufficiale: Tevez ritorna al Boca, alla Juventus Vadalà e 5 milioni

Dopo una lunga notte di riflessioni è arrivata la fumata bianca: Carlos Tevez torna al Boca Juniors. L'accordo ora è ufficiale, come annunciato dal sito della squadra argentina. Le due società hanno trovato l'intesa per il ritorno dell'Apache al Boca sulla base di 5 milioni. Nell'affare rientra anche il prestito biennale del 18enne Guido Vadalá, trequartista classe ’97 e da tempo tifoso bianconero ed un'opzione sul futuro acquisto di due giovani classe 1996: Cristian Pavon (considerato il nuovo Rodrigo Palacio in sud america) e Franco Cristaldo. La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio al termine dell'incontro a Milano tra il presidente del club argentino, Angelici, e l'ad bianconero, Marotta. Le parti si rivedranno nelle prossime ore per stabilire le modalità di pagamento o se inserire un giovane (ad esempio Betancur) per chiudere la trattativa.

Il ritorno in Argentina rappresenta per Tevez la possibilità di chiudere la propria carriera con la maglia che lo ha reso un calciatore professionista. L'Apache lascia la Juventus dopo due anni intensi e pieni di soddisfazioni nelle quali ha messo a segno 50 gol. Tevez con Antonio Conte e Massimiliano Allegri ha vinto 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Il futuro dell'Apache è al Boca, a casa.