Buffon: "Spero che il Parma possa tornare al più presto in Serie A"

Una storia che si conclude nel peggiore dei modi quella del Parma Calcio. Più di 100 anni di storia che si vanno a perdere per le mancanze di chi doveva gestire la situazione e non è stato in grado di farlo. Dal suo profilo ufficiale Facebook Buffon, ex del Parma, ha voluto salutare così il suo ex club:

"Si è conclusa ieri la storia centenaria del Fc Parma. Esprimere nuovamente l'affetto e la vicinanza ai colori gialloblù potrebbe risultare solo ridondante. Nonostante ciò non posso far altro che ripensare alla città e ai suoi tifosi, stringermi ad essi e augurare a tutti noi di rivedere quanto prima i ducali di nuovo in Serie A! Vi voglio bene e vi porterò sempre nel cuore!!!.... ciao crociati.... arrivederci a presto!!!"