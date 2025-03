Milan, la voglia di Mihajlovic

Non un inizio facilissimo per Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossonera, con i dispiaceri che sono arrivati negli ultimi giorni dal fronte mercato, con i colpi mancati di Kondogbia e Jackson Martinez, che avrebbero sicuramente fatto piacere al tecnico serbo, chiamato all'ardua impresa di riportare in alto la prima squadra di Milano.

Durante il Workshop di quest'oggi a Milano, dove erano presenti molti sponsor, Mihajlovic ha parlato in questi termini della sua avventura rossonera: "Devo dire che per me é una grande soddisfazione essere allenatore del Milan perché arrivarci da ex avversario è più stimolante e mi attribuisce maggiore responsabilità. Quando sei al Milan non puoi volare basso ma sei costretto a pensare in grande e centrare grandi traguardi e noi faremo di tutto per riportare il Milan ai posti che si è meritato durante tutti questi anni. Non sarà facile ma sono convinto che ci riusciremo".

I tifosi confidano molto su Mihajlovic per la grinta che ha sempre dimostrato sia da calciatore che da allenatore e adesso ci si aspetta solo che in campo si vedano i frutti del suo lavoro, in attesa che anche la società faccia la sua parte perchè un allenatore è pur sempre un allenatore che senza i grandi giocatori non potrà mai vincere niente di importante.