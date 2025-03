Frosinone: Il punto sul mercato

Il Frosinone sta cercando degli innesti di spessore per cercare una salvezza che a detta di tutti sembra impossibile. Nonostante il campionato non sia ancora iniziato, di fatto il Frosinone di mister Stellone ha fatto un miracolo nel raggiungere la promozione con questo gruppo e quindi per un campionato dignitoso nella massima serie necessita di rinforzi. Facciamo il punto sui possibili acquisti e sulle eventuali cessioni.

Il sogno per il centrocampo è il centrocampista nigeriano dell'Inter Joel Obi che dopo i vari arrivi a centrocampo neroazzurri è sempre più chiuso dalla concorrenza e sicuramente andrà via. Su di lui anche l'altra neo promossa Carpi. Per il reparto offensivo si sta pensado all'ex Cesena, attualmente svincolato, Franco Brienza. Uomo di grande esperienza e calciatore dotato di grande fantasia. Per il ruolo di prima punta si sonda il terreno per Duje Cop giocatore della Dinamo Zagabria ma in prestito al Cagliari nella scorsa stagione.

Sembrano molto difficili le piste che portano a Verde della Roma e Nico Lopez e Scuffet con L'Udinese. Capitolo rinnovi: Soddimo in scadenza, ma non è previsto nessun incontro con la società.