Accadde Oggi: Maradona "inventa" la mano de Dios ed il goal del secolo!

Riavvolgiamo il nastro, è il 1986 e nel mondiale Messicano Diego Armando Maradona realizza il goal di mano che lui stesso chiama "LA MANO DE DIOS".

Quarti di finale, Argentina-Inghilterra, non è una semplice partita di calcio ma anche uno scontro politico tra le due nazioni, vista la rivalità tra sudamericani e britannici resa più accesa in seguito alla Guerra delle Falkland: un evento bellico, risalente al 1982, per la contesa di isole territorialmente vicine all'Argentina ma politicamente appartenenti al Regno Unito.

Quella partita passa alla storia per 2 motivi in particolare:

1) il famosissimo goal di mano di Maradona (la mano de Dios) visto da tutti tranne che dall'arbitro.

2) il goal del secolo come definito da tutti gli sportivi, Maradona che prende palla nella propria metà campo, dribbla tutti e deposita alla spalle del portiere.

Per la cronaca la partita termina 2 a 1 con doppietta di Maradona e goal di Lineker per gli Inglesi che poi vince la classifica di cannonieri con 6 goal.

Curiosità: sul goal di mano di Maradona vengono poi scritte canzoni e girati film.

Highlights della partita: