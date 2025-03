Fiorentina, l'arrivo di Paulo Sousa è ufficiale

"La Fiorentina informa che in data odierna è stato raggiunto l’accordo economico con il signor Paulo Manuel Carvalho De Sousa, che assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra. Il nuovo allenatore sarà a Firenze nella giornata di domani, per completare le formalità burocratiche. La conferenza stampa di presentazione si terrà sempre nella giornata di domani, lunedì 22 giugno alle 19, sala viola Stadio Artemio Franchi. La presentazione sarà trasmessa in diretta da www.violachannel.tv".

A Firenze, soffia il vento del cambiamento. L'era Montella è ormai alle spalle e il nuovo corso targato Paulo Sousa prende ufficialmente il via. Attese per domani le prime parole del tecnico, giunto alla corte dei Della Valle dopo un burroscoso finale di stagione, contraddistinto da attriti e incomprensioni, tra tecnico e società e tra tecnico e piazza.

Paulo Sousa, ex guida del Basilea, torna in Italia, dopo aver vestito nella massima serie le casacche di Juventus, Inter e Parma. Da tecnico, un assaggio sulla panchina della nazionale portoghese nel ruolo di vice-allenatore, poi una cavalcata inglese sulle panchine di Qpr e Leicester, il Videoton, l'esperienza israeliana al Maccabi e infine il Basilea, la prima squadra di un certo spessore. La miglior media punti, a Tel Aviv. Alla guida del Maccabi 2,15 punti per gara.

Risolto il nodo panchina, a Firenze l'occhio volge al mercato e non mancano i nodi da sciogliere. In primis, Mohamed Salah. La Fiorentina punta sul giocatore e vuole conservarne le prestazioni anche per la prossima stagione, ma gli estimatori non mancano e le big sono in fila per l'egiziano. Inter e Milan preparano un altro derby di mercato, l'Europa osserva, la Fiorentina spera.

Questo il tweet apparso sul profilo del club a testimoniare l'approdo del tecnico: