Calciomercato Carpi: il Torino vuole Mbakogu

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e ci sono le cosiddette piccole che stanno cercando di piazzare qualche colpa importate per garantire loro la permanenza nella massima serie.

Il Carpi vera rivelazione della scorsa stagione cerca qualche rinforzo per affrontare la serie A ma deve anche guardarsi dall'attacco di qualche big ai suoi gioelli, è il caso del Torino molto interessato all'attaccante diamante della squadra Jerry Mbakogu e per averlo oltre ad un conguaglio in denaro mette sul piatto anche il cartellino di Vittorio Parigini in prestito al Perugia nella scorsa stagione.

Come possibile sostituto del Nigeriano si punta molto su Melchiorri del Pescara che però sembra più vicino al Cagliari che offre più soldi, per il centrocampo si punta su Gavazzi appena rientrato alla Sampdoria dopo il prestito alla Ternana ed anche al Napoletano Maiello nell'ultima stagione al Crotone, mentre per difendere i pali si spera di riportare in prestito dal Milan il Brasiliano Gabriel.