Calciomercato: ecco le ultime comproprietà da risolvere.

Saranno le ultime comproprietà della storia del calcio. Infatti questa formula di mercato che ci ha accompagnato per anni sarà abolita e sostituita dal prestito biennale con obbligo di riscatto. Le comproprietà più importanti da risolvere sicuramente sono quelle di Berardi, a metà tra Sassuolo ed Juventus, Defrel tra Cesena e Parma, De Silvestri tra Sampdoria e Fiorentina, Jorginho che resta tra Napoli e Verona ed infine Naingollan Roma/Cagliari.

Quella del centrocampista belga è l'affare più complesso. Naingollan ha tutta la volontà di rimanere alla Roma, ma l'accordo stenta ad arrivare. Per quanto riguarda Berardi, dopo le ultime due buone stagioni al Sassuolo in Emilia, spera di ritagliarsi una chance alla Juventus.

QUESTA LA LISTA DELLE COMPROPRIETA' PIU' IMPORTANTI ANCORA DA RISOLVERE

ANTEI (d) - Sassuolo 100% - Roma 0%: poche chance che la Roma lo riscatti, quindi il giocatore quasi sicuramente resterà in Emilia.

BARBA (d) - Empoli 50 % - Roma 50%: difensore interessante, buona la sua ultima stagione in Toscana, ma il suo futuro è ancora in bilico.

BENASSI (c) - Torino 80% - Inter 20%: ottima la sua ultima stagione al Torino, il che non farebbe escludere un riscatto dell'Inter, che tuttavia sembra orientata verso altri obiettivi di mercato.

BERARDI (a) - Juventus 60% - Sassuolo 40%: lui vorrebbe giocarsi le sue carte alla Juventus, con il Sassulo che non vorrebbe privarsene.

BOAKYE (a) - Juventus 60% - Atalanta 40%: l'attaccante nonostante la sua non brillante stagione, resta un giovane interessante di buona prospettiva, e la juventus potrebbe riscattarlo per girarlo in prestito ad un'altra squadra.

CAPRARI (a) - Pescara 100% - Roma 0%: il giovane talento di scuola Roma difficlmente farà ritorno nella capitale vista la grande cocncorrenza nel reparto avanzato. Più facile che rimanga al Pescara dove continuerà ad essere un elemento fondamentale.

DE LUCA (a) - Atalanta 100% - Varese 0%: con il Varese retrocesso in Lega Pro veramente difficile il riscatto da parte dei biancorossi, che lasceranno ai bergamaschi l'attaccante.

DEFREL (a) - Cesena 100% - Parma 0%: il Cesena sicuramente riscatterà il forte attaccante Francese per poi cederlo in serie A e far cassa

DE SILVESTRI (d) - Sampdoria 80% - Fiorentina 20%: la Fiorentina potrebbe pensare di riportarlo in viola, ma la Sampdoria sembra favorita anche perchè De Silvestri ha espresso la sua volontà di restare in blu cerchiato

JORGINHO (c) - Napoli 80% - Verona 20%: il centrocampista Italo-Brasiliano, nonostante non abbia mai incantato all'ombra del Vesuvio, verrà sicuramente riscattato dai partenopei, che potrebbero utilizzarlo come vice-Valdifiori oppure inserirlo in qualche scambio.

KRAJNC (d) - Cesena 0% - Genoa 100%: dopo la discreta stagione apena conclusa il genoa potrebbe puntare su di lui per rafforzare il reparto arretrato

NAINGGOLAN (c) - Roma 100% - Cagliari 0%: la volontà del Belga è quella di rimanere a Roma ed il Cagliare non sembrerebbe nemmeno avere la forza economica per riscattarlo a meno che non si intrometti una big ed aiuti il Cagliari ad acquistare l'altra metà per poi avere la possibilità di ingaggiarlo

VERDI (a) Torino 100% - Milan 0%: buona la sua ultima stagione in prestito all'empoli che rende molto probabile il riscatto da parte della squadra granata che potrebbe puntare su di lui qualora El Kaddouri non dovesse restare.