Accadde Oggi: Il Brasile batte l'Italia è diventa campione del mondo

Correva l'anno 1970 e nella finalissima del mondiale Messicano il Brasile si impone per 4-1 contro l'Italia!

Fu l'ultima edizione del campionato del mondo a chiamarsi con il nome di "Coppa del mondo Jules Rimet". Infatti, fu vinta dal Brasile, che se la aggiudicò definitivamente avendola vinta per 3 volte, battendo in finale l'Italia. Dall'edizione successiva (1974) il campionato del mondo prese il nome di "Coppa del mondo FIFA".

La finalissima vide sfidarsi il Brasile di Pelè e l'Italia di Mazzola, non ci fù partita il Brasile strapazzo gli Azzurri e si impose con il risultato finale di 4 a 1, marcatori per il Brasile Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto mentre il goal della bandiera per l'Italia fù siglato da Boninsegna.

FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FINALE

Italia

P 1 Félix

D 2 Brito

D 4 Carlos Alberto (c)

D 6 Wilson Piazza

D 16 Everaldo

C 5 Clodoaldo

C 7 Jairzinho

C 8 Gérson

A 9 Tostão

A 10 Pelé

A 11 Rivelino [Ammonizione]

CT:

Mário Zagallo

iTALIA

P 1 Enrico Albertosi

D 2 Tarcisio Burgnich [Ammonizione]

D 3 Giacinto Facchetti (c)

D 5 Pierluigi Cera

D 8 Roberto Rosato

C 10 Mario Bertini [Uscita al 75’] 75’

C 13 Angelo Domenghini

C 15 Sandro Mazzola

C 16 Giancarlo De Sisti

A 11 Gigi Riva

A 20 Roberto Boninsegna [Uscita al 84’] 84’

Sostituzioni:

C 18 Antonio Juliano [Ingresso al 75’] 75’

C 14 Gianni Rivera [Ingresso al 84’] 84’

CT:

Ferruccio Valcareggi