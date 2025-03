Kondogbia, Galliani ancora a Montecarlo, Ausilio in partenza per il Principato

Un derby di Milano così acceso e ricco di colpi di scena non si ricordava da tempo. Non sul campo, però, ma sul mercato. Partita che si gioca con in palio Kondogbia. Il Milan sembra in vantaggio su tutti, l'Inter torna prepotentemente in corsa nel pomeriggio. Tutte le ultime arrivano da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale:

"Il Milan non ci sta, già partita la risposta all'Inter per Geoffrey Kondogbia. Adriano Galliani, infatti, dopo le mosse nerazzurre per il centrocampista francese del Monaco, ha deciso infatti di partire per il Principato. In questi minuti è in corso un colloquio con la società monegasca. Una scelta dettata soprattutto dalla ferma volontà, da parte del Milan, di impedire il sorpasso dell'Inter (che con Ausilio potrebbe essere a Montecarlo questa sera) nella corsa al calciatore. Il derby continua, Kondogbia al centro delle trattative. Saranno ore davvero intense (e forse decisive) per capire quale sarà il suo futuro."

Si sfalda quindi il presunto patto di non belligeranza tra i due club, con l'Inter che prova a soffiare il mediano al Milan, forte dell'appeal di Mancini, nel pomeriggio a colloquio con il calciatore. Il club nerazzurro vanta un accordo con Kondogbia, non ancora con il Monaco. Il Milan punta a spegnere sul nascere una possibile asta italiana. In serata ulteriori sviluppi, sullo sfondo resta Imbula, l'alternativa.