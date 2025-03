Jovetic, l'ultima idea per il Milan arriva dal Manchester City

Continua il giro d'Europa del Milan alla ricerca di un altro attaccante da regalare a Mihajlovic insieme a Jackson Martinez. L'ultima idea porta in Inghilterra, sponda Citizens di Manchester. Il nome è quello di Jovetic. Il montenegrino ritiene chiusa la propria esperienza in Premier League e un suo ritorno in Italia non sembra più impossibile.

L'Inter di Mancini è stata la prima a muoversi su Jovetic, iniziando i contatti con l'agente del giocatore già a Gennaio. Il Milan in questo senso parte in ritardo, ma la nuova disponibilità economica e il nuovo progetto sportivo potrebbe operare il sorpasso nelle prossime settimane. Ad oggi siamo solo ai primi contatti, nello specifico nella serata di ieri c'è stato un primo approccio fra i club. Per Jovetic, intanto, garantisce Mihajlovic e l'operazione si potrebbe provare ad impostare con un prestito con diritto/obbligo di riscatto.