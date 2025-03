Kondogbia-Milan, positivo il blitz di Galliani. Parti sempre più vicine

Il Milan e Kondogbia si vedono sempre più da vicino. Il viaggio di Galliani a Montecarlo ha assottigliato le differenze tra domande e offerte sia tra club che fra Milan e giocatore. Ecco gli ultimi aggiornamenti direttamente dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio:

"Una cena affollata e lunga, alla ricerca di un accordo tra il Milan e Geoffrey Kondogbia, attorniato da familiari e collaboratori. E poi servirà l'ok anche del Monaco. Ma intanto è stato positivo il summit in programma ieri a Montecarlo tra Adriano Galliani e Geoffrey Kondogbia. Cena all'hotel Fairmont, è terminato intorno alle 3, e si aspettano altri sviluppi positivi. Le parti sono vicine: il Milan sta forzando per chiudere il primo, grande colpo per il centrocampo rossonero, attendendo in mattinata l'ok definitivo del giocatore.

Una volta ottenuto, Galliani, rientrato da poco a Milano, sarà pronto ad intavolare la trattativa con il Monaco: da verificare, in giornata, la possibilità di un rilancio dell'Inter, che pare comunque difficile. Ausilio resterà oggi in contatto con il giocatore per capire se ci sono ancora margini, dopo l'affondo rossonero di ieri. Mihajlovic e il mondo rossonero attendono notizie positive, Kondogbia nei sogni (sempre più concreti) del Milan."