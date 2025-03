Kondogbia, il Milan pronto ad un rilancio fino a 35 milioni

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato gli ultimi aggiornamenti riguardo Kondogbia, il Milan e il viaggio di questa sera di Galliani a Montecarlo. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale di Pedullà:

"Geoffrey Kondogbia a ogni costo, il Milan va all'attacco. Nelle prossime ore Adriano Galliani è atteso a Montecarlo per sferrare un assalto che, nelle intenzioni rossonere, dovrebbe essere quello decisivo. Insomma, il Milan si presenterà al summit per chiudere alzando l'offerta. Dopo essere partito da 27 milioni, Galliani è intenzionato a rilanciare e a proporre, con i bonus, 35 milioni secchi! In modo da scardinare la resistenza del Monaco, contando sulla volontà del centrocampista e anticipando qualsiasi mossa dell'Inter.

I nerazzurri non si sono rassegnati per Kondogbia, ma sanno che piombare su Imbula ora è più semplice. Ma per Geoffrey l'Inter non è certo l'unica rivale del Milan, si può scatenare un'asta internazionale: l'Arsenal c'è, in Spagna parlano di Real e anche del Barcellona, i catalani lo chiuderebbero e lo lascerebbero a Montecarlo fino al prossimo anno avendo il mercato in entrata bloccato. Il Milan ha memorizzato tutto e sta per presentarsi con una proposta ricca per centrare quello che sarebbe un colpo straordinario."