Salah e Pjaca, possibili alternative se Ibrahimovic non dovesse arrivare

Il mercato del Milan continua a regalare nomi, suggestioni, sondaggi esplorativi. Gli ultimi due nomi, in ordine temporale, sono quelli di Salah e di Pjaca.

Ibrahimovic resta il sogno di tutti, a partire da Berlusconi, ma se le cose non dovessero andare come si spera, dalle parti di Via Aldo Rossi sembrano poter essere già pronte le soluzioni di ripiego. E allora ecco che emerge il nome di Salah. L'anno scorso in prestito alla Fiorentina, ora indeciso sul proprio futuro. L'addio di Montella a Firenza potrebbe influenzare in maniera decisiva le scelte dell'egiziano, su cui però gli interessamenti non mancano e non mancheranno.

Un altro profilo che il Milan sta valutando è quello del giovane talento Pjaca. Classe 1995 e un talento, che si dice, essere cristallino. Un prospetto giovane, da far maturare e crescere a Milanello sperando di farlo esplodere con la maglia rossonera. Il Milan studia e osserva, pronto a piazzare altri colpi in questo calciomercato.