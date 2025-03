De Jong-Milan, ci siamo. Ecco le cifre del rinnovo di contratto

Nigel De Jong continuerà ad essere il guerriero del centrocampo del Milan. Nelle scorse settimane i dubbi erano stati davvero molti, moltissimi, visto il contratto in scadenza il 30 Giugno e le voci sul Manchester United.

Invece, ecco che nella serata di ieri è arrivata la notizia dell'accordo trovato tra l'olandese e Galliani per continuare insieme, sperando di rilanciare il Milan. Il nuovo accordo sarà fino al 2017 e l'ingaggio sarà di 2,5 milioni netti a stagione. Per arrivare a questa decisione pare sia stata importante anche la volontà di Sinisa Mihajlovic. Il nuovo allenatore del Milan comincia a mettere a posto i tasselli della propria squadra per il prossimo campionato.