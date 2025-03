Fiorentina, la situazione di Mario Gomez

Non solo Salah. Un altro giocatore che potrebbe salutare la Fiorentina è Mario Gomez. Il panzer, accostato nei giorni scorsi ai turchi del Galatasaray, sembrerebbe propenso a tornare in Germania. Come riporta Gazzetta.it, sul numero 33 ci sono Borussia Dortmund, che potrebbe offrire Immobile come contropartita, ed Herta Berlino. La società di Della Valle ha già fissato il suo prezzo: dai 12 ai 15 milioni.

La cifra è stata concordata assieme a Uli Ferber, l'agente di Mario Gomez. Per i possibili sostituti del tedesco si fanno i nomi di Destro e Zaza. Tuttavia, se non arriverà un'offerta adeguata, l'ex Stoccarda e Bayern partirà regolarmente con la squadra per il ritiro estivo. Il neo allenatore Paulo Sousa lo valuterebbe con calma e potrebbe anche decidere di tenerlo. Non è dunque da escludere una possibile permanenza del teutonico a Firenze.

In quest'ultima ipotesi e, come scritto dal Corriere Fiorentino, se non dovessero arrivare offerte, la società potrebbe decidere di rinnovare il contratto di Supermario con un ingaggio spalmato in più anni.