Inter e Milan, derby di mercato

Fuori i nomi. Milan e Inter stanno scandagliando il mercato alla ricerca dei nomi giusti, in grado di far compiere il definitivo salto di qualità alle rispettive rose. Miranda, Imbula e Kondogbia. Nessuna sorpresa, semmai la volontà comune di investire a centrocampo sfruttando le situazioni che il mercato offre.

MIRANDA QUASI NERAZZURRO Il difensore centrale dell'Atletico Madrid, impegnato in questo momento con la Seleçao in Copa America, ha detto sì ai nerazzurri. C'era anche il Milan, ma qui lo staff nerazzurro si è mosso prima e ha messo sul piatto circa 13-15 milioni. Uno a zero per l'Inter.

TUTTI PAZZI PER KONDOGBIA Nel Principato di Monaco c'è un giocatore ambito da mezza Europa. Si chiama Geoffrey Kondogbia, un mix tra Pogba e Yaya Tourè secondo alcuni, un potenziale campione per tutti gli altri. Qui il Milan è forte, e se non ci saranno manovre dell'Arsenal, Galliani potrebbe addirittura chiudere in poche ore. L'Inter è presente, ma ha già una alternativa.

IMBULA ACCONTENTA TUTTI Giannelli Imbula ha meno appeal di Kondogbia, ma caratteristiche simili. Forza fisica, giovane età, esperienza e ampissimi margini di miglioramento. In questa Inter sarebbe sicuramente titolare. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe uscito da una ipotetica asta. Per 18 milioni Ausilio è pronto a consegnare al Mancio il primo vero rinforzo per un centrocampo da ristrutturare. Sarà ancora derby? Un colpo a testa potrebbe raffreddare gli animi, ma questa finestra di calciomercato è ancora lunga.